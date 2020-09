Le samedi au soleil et… aux ronds-points

Regarde la France

Il n’est jamais trop tard

Pour bran­dir l’étendard

La France endo­lo­rie

T’attend pour sa sur­vie

Ta patrie n’a pas de prix

C’est un moment natio­nal pour bâtir notre idéal

Le Bien Commun nous appar­tient

Nous ne lâche­rons rien

C’est notre des­tin

Refrain

Le same­di au soleil

C’est un ren­dez-vous excep­tion­nel

Rien n’est jamais pareil

Chaque semaine un nou­vel éveil

Désormais le peuple se réveille

Plus jamais il ne sera en veille ni en som­meil

———–

Le same­di aux ronds-points

Enfin le peuple ne fait plus qu’un

Il est entre nos mains

L’avenir de nos gamins

Tous ensemble, regar­dons vers demain

Pour la fier­té de nos anciens

Le same­di aux ronds-points

———–

Notre Bien com­mun

Doit nous appar­te­nir

Levons nous main dans la main

Contre l’oligarchie

Restons tous unis

Et lut­tons jusqu’à la fin

Ensemble contre l’injustice et contre la répres­sion

Nous chas­se­rons le mal

Nous gagne­rons et triom­phe­rons