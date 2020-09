La vue du monde ringarde d’Emmanuel Macron

Hier, à l’Élysée, notre pré­sident, pour faire jeune avait tom­bé la cra­vate. Cool… man !

Ridicule.

On ne le voit pas sur cet extrait vidéo, mais il monte sur l’es­trade avec son masque sur le nez et l’en­lève pour prendre la parole.

Ridicule.

Avant de prendre la parole, il se rince osten­si­ble­ment les mains avec du gel hydro­al­coo­lique.

Ridicule.

Jusqu’à pré­sent on ne l’a pas enten­du, mais avant même de prendre la parole, notre pré­sident se couvre de ridi­cule. Mais quand il parle, c’est pire encore.

Écoutez :

« La France va prendre le tour­nant de la 5G parce-que c’est le tour­nant de l’in­no­va­tion. » En quoi est-ce une inno­va­tion majeure puisque cette tech­no­lo­gie est déjà ancienne et fait suite à la 2G, la 3G, la 4G. Et on annonce déjà la 6G ! Faudra-il alors prendre le tour­nant de la 6G ?

Ridicule et irré­flé­chi.

« J’entends beau­coup de voix qui s’é­lèvent pour expli­quer qu’il fau­drait rele­ver la com­plexi­té des pro­blèmes contem­po­rains en reve­nant à la lampe à huile. » Mais qui dit cela ? C’est un argu­ment de comp­toirs indigne de la part du pré­sident de tous les Français ? Pour lui, être pru­dent sur la 5G, c’est prô­ner le retour à la lampe à huile.

Ridicule, mal­hon­nête et indigne.

« Je ne crois pas au modèle amish. Je ne crois pas que le modèle amish per­mette de régler les défis de l’é­co­lo­gie contem­po­raine. » Encore une fois, le pré­sident donne dans l’a­na­thème. Car croit-il que la 5G per­mette de régler les défis de l’éco­lo­gie contem­po­raine ? La mul­ti­pli­ca­tion des antennes, la satu­ra­tion de l’at­mo­sphère par des ondes à ultra-hautes fré­quences, c’est cela qui résou­dra nos pro­blèmes éco­lo­giques ?

Ridicule et men­son­ger.

Macron est encore dans l’i­déo­lo­gie pro­gres­siste et n’en démord pas. Du reste celles et ceux qui n’y adhèrent pas sont des imbé­ciles qui veulent reve­nir à la lampe à huile.

Depuis plus d’un siècle pour­tant, de grands pen­seurs nous alertent sur les dan­gers du PROGRÈS. Citons par exemple Georges Sorel — poly­tech­ni­cien (X1865), (1847 – 1922) — qui nous aver­tit déjà dans son livre Les illu­sions du pro­grès(1) : « La doc­trine du pro­grès per­met de jouir en toute tran­quilli­té des biens d’au­jourd’­hui, sans se sou­cier des dif­fi­cul­tés de demain. » On ne doit plus étu­dier Sorel à Sciences Po.

J’écrivais moi même dans Sabotage, Sabordons la socié­té de consom­ma­tion :