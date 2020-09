Les Gilets Jaunes veulent libérer la police et la gendarmerie des forces du Mal !

Jacques Cotta, le jour­na­liste révo­lu­tion­naire… Utilisez plu­tôt votre chaîne Youtube pour dénon­cer la pédo­phi­lie, la pédo­cri­mi­na­li­té, les Cohn Bendit et autres qui s’en reven­diquent ! Faites des recherches sur « Jean-Luc Brunel » qui livre deux petites filles de 12 ans pour l’anniversaire de son ami Jeffrey Epstein. Un enfant vaut mieux qu’une caserne de gen­dar­me­rie ! Dénoncez la gan­grène inter­na­tio­nale qui, avec l’argent, la cor­rup­tion et la pédo­cri­mi­na­li­té, sou­haitent détruire toutes les valeurs humaines. Ayez le cou­rage de par­ler de Philippe D. chef du pro­to­cole du minis­tère de l’Intérieur, qui se fil­mait dans les égouts de Berlin en train de bouf­fer de la merde. Complètement cin­glé ! Et cerise sur l’étron de moné­ti­ser ses vidéos. Cela s’est pas­sé fin août 2020. Bizarre que vous n’en par­liez pas. Est-ce parce-que Darmanin est le ministre de l’Intérieur ?

Vous n’êtes pas un Gilet Jaune car vous ne dépas­sez pas la ligne qui met en lumière toute la crasse de ce sys­tème inhu­main. Vous choi­sis­sez bien vos cibles afin de faire croire que vous êtes un per­son­nage enga­gé et com­ba­tif. Mais pas trop tou­te­fois. Le vent tourne et l’éveil sera impla­cable !

Nous sommes des Gilets Jaunes et nous nous devons de poin­ter du doigt le véri­table enne­mi au lieu de nous perdre dans des reven­di­ca­tions caté­go­rielles ou syn­di­ca­listes.

Policiers, gendarmes et CRS , arrêtez de trahir votre peuple !

Ne défen­dez plus des cri­mi­nels ! Pensez à vos parents, vos enfants, vos amis, à vous, aux Français qui eux vous aiment lorsque vous faites votre vrai tra­vail : défendre le Peuple et non pas une mafia. Éveillez vous ! Pour votre hon­neur, pour ceux qui vous paient, et arrê­tez ceux qui pro­fitent comme des hyènes de nos impôts, de votre sou­mis­sion, de leur pou­voir volé grâce à la conni­vence hon­teuse de jour­na­listes cor­rom­pus. Nous vou­lons des Gardiens de la Paix et non des forces à leurs ordres. Demain poli­ciers, gen­darmes et CRS, ce sera votre tour car vous n’êtes rien pour eux. Les robots vous rem­pla­ce­ront. Réfléchissez ! Le Bien va gagner ! Nous avons Dieu à nos côtés ! Si vous conti­nuez ain­si, vous vous trou­ve­rez dans les forces malé­fiques et per­dantes. Réveillez vous ! Réveillez l’Être humain qui est en cha­cun de vous !

Et vous, Jacques Cotta, enga­gez le vrai tra­vail sur les 1% qui pillent la France et toutes les offi­cines qui tra­vaillent dans l’ombre à la des­truc­tion de l’Ordre et de l’Harmonie. Ne jetez pas l’opprobre sur 99% des gar­diens de la Paix et gen­darmes. Vous pour­riez être un jour­na­liste intel­li­gent et per­ti­nent si votre clan vous y auto­ri­sait.

Pour conclure : rede­ve­nez jour­na­liste !

Les Gilets Jaunes de Cannes.