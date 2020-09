Débats sur les masques : bas les masques !

C Complot O Organisé V Visant à I Instaurer la D Dictature

Voilà donc déjà neuf mois qu’on ne parle plus que de ça. Jusqu’à la nau­sée. Et ce n’est que le début. La Covid s’est défi­ni­ti­ve­ment ins­tal­lée dans nos mœurs pour régler nos vies.

Tous les débats d’o­pi­nion, les infos des médias, les dis­cus­sions de comp­toir sont ali­men­tés par cette Co-quille-vide. Depuis le début on entend tout et son contraire, par tous les acteurs de ce péplum hol­ly­woo­dien mon­dial. On est pas­sé :

• du masque inutile au masque obli­ga­toire

• à l’ap­pli­ca­tion mobile Covid mode jeu vidéo pour les geeks

• au vac­cin sal­va­teur dis­po­nible avant même la mala­die

• l’ex­ploi­ta­tion des sta­tis­tiques : ici, le nombre de morts a dou­blé en une semaine pas­sant de 1 à 2.

Qui argu­mente pour la pan­dé­mie s’op­pose à celui qui la mini­mise. Peut-on lever le coude au bar et se dire, en même temps, bon­jour du coude sans ren­ver­ser son verre ? La dis­tan­cia­tion sociale est-elle pos­sible sur la plage et com­pa­tible avec le topless ? L’hydroxychloroquine est-elle plus ou moins chère que le Padamalgam ? Le comble du ridi­cule est atteint tous les jours par les N’Diaye, Salomon, Buzin, Véran et tous les sbires du Pouvoir, tous com­plè­te­ment pau­més dans leurs contra­dic­tions.

Et ça conti­nue, encore et encore, ce n’est que le début…

Danger : nous participons tous de la manipulation « plan-démique » en participant à ce débat

En dis­cu­tant de la cou­leur du masque, on accepte de por­ter le masque :

Tous ces débats arti­fi­ciel­le­ment contra­dic­toires sur l’op­por­tu­ni­té ou la sévé­ri­té des mesures n’ont qu’un objec­tif : vali­der la « plan-démie ».

L’idée que cette pan­dé­mie décré­tée puisse se dis­soudre avec le temps est immé­dia­te­ment qua­li­fiée de com­plo­tiste. Nous le voyons avec le Professeur Raoult, à pré­sent atta­qué en Justice par ses confrères.