Le masque, marqueur de la soumission du RN

Ce nou­veau faux-pas se sur­ajoute aux récentes bourdes de sa pré­si­dente. Autre exemple que la vac­ci­na­tion obli­ga­toire : prendre le par­ti d’Obono contre Valeurs Actuelles, dans une « affaire » qui n’en est pas une en réa­li­té, relève pour le moins d’une erreur d’appréciation. Si ce n’est d’une diver­gence intel­lec­tuelle pro­fonde avec les élec­teurs du RN en par­ti­cu­lier, avec les tous les Français de sen­si­bi­li­té de droite ou libres d’esprit en géné­ral.

Pour rassembler, peut mieux faire…

Certaines des gaffes de Marine Le Pen, sou­vent indignes à son niveau, révèlent des lap­sus idéo­lo­giques inquié­tants. À croire que le RN ne veut pas être en retard de la moindre bêtise ser­vile, au seul béné­fice du Système. Lequel pour­tant, demain pas plus qu’hier et aujourd’hui, ne lui ren­dra même pas la petite mon­naie de ses renie­ments misé­rables. Ni de ses ral­lie­ments à la doxa bien-pen­sante. Ni de sa sou­mis­sion au poli­ti­que­ment cor­rect.

Le cumul de ces erreurs finit par consti­tuer des fautes. Pas seule­ment au détri­ment de la bou­tique RN, en ligne ou plus ins­ti­tu­tion­nelle. Mais sur­tout, c’est beau­coup plus grave, envers la France et son peuple. Quels mau­vais signaux en vue du sur­saut natio­nal si néces­saire en 2022 ! Le RN se met trop sou­vent hors-jeu. Les péna­li­tés, qui s’ensuivent logi­que­ment comme au rug­by, se retournent mal­heu­reu­se­ment contre tout le camp patriote.

Le RN pré­tend réveiller la France. Il serait temps qu’il com­mence par lui-même. Avant qu’il ne soit trop tard. Si tou­te­fois ce mou­ve­ment est capable d’as­su­mer des idées claires et droites, à visage décou­vert. Sans masque. Sinon, tôt ou tard, d’une façon ou d’une autre, il sera démas­qué.

Marc DESGORCES-ROUMILHAC