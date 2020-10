L’Éducation nationale enseigne la confusion

L’Éducation nationale enseigne à nos jeunes enfants que les loups sont plus gentils que les agneaux

Les pro­grammes sco­laires sou­haitent abor­der la dis­tinc­tion entre les ani­maux sau­vages et les ani­maux domes­tiques. Pourquoi pas ?

Mais pour les doc­tri­naires mani­pu­la­teurs (lire Le condi­tion­ne­ment doit com­men­cer dès l’école du 14 sep­tembre 2020) qui rédigent les pro­grammes, le loup est deve­nu domes­tique. Plus doux qu’un agneau qu’il faut cares­ser :

Vous avez bien lu : le loup attend de sen­tir la cha­leur d’une main sur son poil gri­son­nant ! Les illu­mi­nés qui ont écrit ces lignes se sont-ils jamais aven­tu­rés à cares­ser un loup ? Mais ils invitent les petits enfants à le faire.

Le loup est déli­bé­ré­ment pré­sen­té comme une vic­time de la méchan­ce­té humaine. Il est empri­son­né dans un che­nil sor­dide :

Lui qui est si gen­til puis­qu’il est végé­ta­rien !



Quels sont les objectifs visés par les responsables des programmes en inculquant délibérément cette confusion ?

D’autant que cette confu­sion s’in­culque à tous les étages, notam­ment son sexe que l’on peut choi­sir soi-même :

Dans le même temps la confu­sion est de mise en cal­cul et en ortho­graphe (avec l’é­cri­ture inclu­sive). Les élèves ne savent plus lire ni écrire comme toutes les études le montrent. Mais ce n’est pas grave, ils auront tout de même le bac après 15 ans de condi­tion­ne­ment.

Cette confu­sion incul­quée métho­di­que­ment dès le plus jeune âge a un objec­tif : bri­ser les repères cultu­rels tra­di­tion­nels pour fabri­quer des citoyens du monde dociles et imbé­ciles, sans genre, sans patrie, sans dis­cer­ne­ment. Plus tard on leur dira : « Il faut por­ter le masque », alors ils por­te­ront le masque.

Georges Gourdin