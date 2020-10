Marche sur l’aéroport de Nice samedi 3 octobre 2020

Communiqué

L’événement :

Le 03 octobre pro­chain, plu­sieurs asso­cia­tions et col­lec­tifs du mou­ve­ment cli­mat de Nice appel­le­ront à res­ter ”Les pieds sur Terre” dans le cadre de cam­pagnes natio­nales lan­cées par Alternatiba, ANV-COP21, mais éga­le­ment par Greenpeace au sujet de l’a­via­tion.

Cette marche appelle à une tran­si­tion du sec­teur aérien pour qu’il soit en cohé­rence avec les enjeux cli­ma­tiques et sociaux à venir. En effet, dimi­nuer nos émis­sions de gaz à effet de serre ne peut en aucun cas être com­pa­tible avec un accrois­se­ment du sec­teur aérien. Or, il est urgent de réduire ces émis­sions de GES pour ten­ter de conte­nir le réchauf­fe­ment cli­ma­tique et que notre pla­nète reste habi­table.

À Nice, une marche, paci­fique et fami­liale, par­ti­ra du Nikaïa à 10h et se diri­ge­ra vers l’aé­ro­port. La dis­per­sion se fera vers midi, en face du Terminal 1. Les par­ti­ci­pants sont invi­tés à venir avec leurs pan­cartes, leurs masques, mais aus­si, s’ils le sou­haitent, avec des dégui­se­ments d’oi­seaux, des appeaux, … afin de mon­trer ce que nous pré­fé­re­rions voir et entendre dans le ciel.

La mani­fes­ta­tion aura lieu dans les dis­po­si­tions légales habi­tuelles et res­pec­te­ra les consignes sani­taires néces­saires à lutte contre la pan­dé­mie de Covid-19.

Événement FB : https://www.facebook.com/events/315752882986453/

Organisé par : Citoyens pour le Climat Nice, Alternatiba 06, ANV COP21 Nice, Collectif Citoyen 06, ATTAC Nice et avec le sou­tien de Greenpeace Nice, Terre Bleue, CAPRE06