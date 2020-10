Ma semaine d’observation de l’info (4 octobre 2020)

Ces deux vidéos sont les pre­mières que vous pré­sente Pais TV, une nou­velle chaîne niçoise pro­po­sée sur YouTube. Si vous êtes ama­teurs d’his­toire locale, n’hé­si­tez pas à vous y abon­ner.

Mardi 29 septembre 2020

En 1991, inter­viewé par le Courrier de l’Unesco, le com­man­dant Cousteau expli­quait que la méde­cine fait du mal à l’humanité. L’élimination des virus et des mala­dies ne per­met pas de main­te­nir la popu­la­tion à un niveau stable et durable pour la sur­vie de la Terre. Ce en quoi il n’avait pas tort. Le pro­blème, c’est que niveau solu­tion, Jacques-Yves Cousteau pro­po­sait une idée plu­tôt radi­cale : « Une terre et une huma­ni­té en équi­libre, ce serait une popu­la­tion de cent à cinq cent mil­lions de per­sonnes, mais édu­quées et capables d’auto-subsistance. Le vieillis­se­ment de la popu­la­tion n’est pas le pro­blème. C’est une chose ter­rible à dire, mais pour sta­bi­li­ser la popu­la­tion mon­diale, nous devons éli­mi­ner 350 000 per­sonnes par jour. C’est une chose hor­rible à dire, mais ne rien dire l’est encore plus. »

Cela ne l’a pas empê­ché de res­ter la per­son­na­li­té pré­fé­rée des Français pen­dant de longues années.

Mercredi 30 septembre 2020

Je reviens sur ce son­dage paru la semaine der­nière qui mon­trait que 72 % des Français n’é­taient pas contre un nou­veau recon­fi­ne­ment. 72 %, ce pour­cen­tage est énorme, il faut en conve­nir. Et de quoi ont peur ces « recon­fi­neurs » ?

Tout sim­ple­ment des infor­ma­tions que les médias leur livrent chaque jour. Si nous étions confron­tés à une véri­table pan­dé­mie, nous n’au­rions pas besoin de voir les infos pour le savoir. L’info de la rue nous mon­tre­rait tout sim­ple­ment l’am­pleur du désastre :

« Tu as vu, la sœur de… est entrée en réa hier »

« J’ai appris que la mère de… est décé­dée »

« Le prof de maths de mon fils est dans le coma »

« Les voi­sins ont fait la fête dimanche, trois cas se sont décla­rés. On est en train de dés­in­fec­ter l’im­meuble. »

Chacun de nous aurait des cas concrets, nets, pré­cis à racon­ter, et pro­pices à engen­drer la peur. Mais là ? Entendez-vous ce genre de remarque ? Connaissez-vous beau­coup de cas pré­cis de décès (je pré­cise… de la Covid !) ?

Alors faites un essai, sup­pri­mez vos chaines d’in­for­ma­tion et vivez comme d’ha­bi­tude, et vous ver­rez que ce sen­ti­ment de peur va vite se dis­si­per. Certes vous enten­drez par­ler de décès, une vieille tante, une voi­sine dans son EHPAD, mais c’est du domaine du « nor­mal », comme il s’en pro­duit tous les jours. Et c’est ça que vous appe­lez une pan­dé­mie ?

Relisez « Le hus­sard sur le toit » de Giono, et sa des­crip­tion de l’é­pi­dé­mie de cho­lé­ra, et vous com­pren­drez ce qu’est une pan­dé­mie.

Et dire que 72 % des Français sont prêts à enfon­cer encore plus le pays dans le marasme éco­no­mique pour… ça ?

C’est ça la pan­dé­mie du siècle qui vous ter­ri­fie au point d’ac­cep­ter toutes ces mesures qui vous empêchent de conti­nuer à vivre, sor­tir, dan­ser, chan­ter, s’a­mu­ser, embras­ser, aimer ?

C’est cette pseu­do-pan­dé­mie qui est en train de plon­ger des gens, des familles dans la pré­ca­ri­té, de faire cou­ler des petits com­mer­çants, de faire mou­rir vos parents de soli­tude, de plon­ger des mil­lions d’êtres humains sur la pla­nète dans la psy­chose ?

De nous dres­ser un peu plus chaque jour les uns contre les autres ?

Alors oui. Des gens sont morts. Et il y en aura encore. Comme il y en a tous les jours. De ça ou d’autre chose. Mais pas plus de ça que d’autre chose.

Jeudi 1er octobre 2020

Covid et éco­lo­gie ne font pas bon ménage !

En Australie, les com­pa­gnies aériennes se retrouvent en grandes dif­fi­cul­tés finan­cières, de nom­breux avions étant cloués au sol. Le pays qui a fer­mé ses fron­tières pour faire face à la pan­dé­mie doit se limi­ter aux vols inté­rieurs.

La com­pa­gnie Qantas a per­du plus de 1,2 mil­liard d’euros depuis le début de la pan­dé­mie.

Alors, l’i­dée de génie a fusé : il faut faire voler les avions tout de même ! Et c’est ain­si que cer­taines com­pa­gnies aériennes pro­posent des vols de Sydney à… Sydney ! Il fal­lait y pen­ser.

Le prin­cipe est plu­tôt simple. Il s’agit de par­tir d’un point pour reve­nir exac­te­ment au même endroit plu­sieurs heures plus tard. La com­pa­gnie aérienne aus­tra­lienne Qantas emmène ain­si ses voya­geurs pour sept heures de vol, afin de pal­lier l’arrêt des vols inter­na­tio­naux.

C’est ain­si que le 18 sep­tembre, 130 per­sonnes ont déjà débour­sé entre 500 et 2 300 euros pour faire un vol vers « nulle part ».

Pas très éco­lo­gique tout ça me direz-vous. Rassurez-vous la com­pa­gnie Quantas a ache­té des com­pen­sa­tions car­bone pour réduire l’impact du vol de sept heures.

Greta peut être ras­su­rée !

Vendredi 2 octobre 2020

Genève est une des villes les plus chères au monde, ce qui crée une pré­ca­ri­té forte dans les couches les plus basses de la popu­la­tion. C’est pour­quoi cer­tains syn­di­cats avaient orga­ni­sé une « vota­tion » (réfé­ren­dum d’i­ni­tia­tive citoyenne) sur le relè­ve­ment du SMIC à… 3 800 € pour les sala­riés les plus pré­caires. Cette vota­tion qui avait été repous­sée en 2011 et 2014, a recueilli cette fois l’a­vis favo­rable de près de 58 % des 500 000 élec­teurs gene­vois. Il devient donc inté­res­sant finan­ciè­re­ment d’être « smi­card » à Genève… à condi­tion de venir habi­ter en France, comme font une grosse quan­ti­té d’hel­vètes. Vie moins chère d’un côté de la fron­tière, pour un salaire plus gros de l’autre côté. Que deman­der de plus ?

Un bon­heur éga­le­ment pour tous les tra­vailleurs fron­ta­liers, savoi­siens ou juras­siens qui viennent chaque jour tra­vailler dans la grosse ville cos­mo­po­lite…

Samedi 3 octobre 2020

Macron a assu­ré hier sa réélec­tion en 2022. Avec son dis­cours sur les sépa­ra­tismes, et, d’une manière sur­pre­nante, en s’en pre­nant exclu­si­ve­ment à l’is­lam, il vient de brû­ler les der­nières car­touches de Marine Le Pen, qui s’est d’ailleurs empres­sée de le féli­ci­ter, sans trop de bémols. Le RN, après LR, devient donc par­fai­te­ment Macron-com­pa­tible, et il n’y aura plus d’op­po­si­tion au chef de l’État l’an pro­chain. Dont acte.

Oui, mais… que pen­ser des pro­po­si­tions de Macron ? Celle qui semble faire le plus débat ce matin dans la presse, c’est l’in­ter­dic­tion de « l’é­cole à la mai­son », autre­ment dit les écoles libres hors contrat. Les écoles cora­niques tenues par des fon­da­men­ta­listes musul­mans existent depuis au moins trente ans en France, il serait temps de s’en aper­ce­voir. J’ouvre une paren­thèse sur un sujet du JT de TF1 il y a une semaine ou deux par­lant des écoles « hors contrat », où l’on insis­tait bien sur le dan­ger que repré­sen­taient les écoles catho­liques de la fra­ter­ni­té St Pie X ! Ben voyons…

Cette inter­dic­tion ne chan­ge­ra rien à rien au sujet, puisque de toutes façons les lois de l’is­lam seront tou­jours au-des­sus des lois de n’im­porte quel pays non musul­man.

C’est cela que doivent com­prendre tous nos poli­ti­ciens ! Tant que cette don­née ne sera pas prise en compte, il sera vain de « com­battre ». Toute ten­ta­tive qui vou­drait mettre les lois votées par un par­le­ment au des­sus des lois de l’is­lam, est une uto­pie totale, et Macron le sait très bien. Mais le dis­cours anti-sépa­ra­tisme, ne va ser­vir qu’à sup­pri­mer un sépa­ra­tisme : celui avec le RN. Bien joué.

Bonne semaine à tous, à dimanche pro­chain, et j’a­dresse toutes mes pen­sées aux familles dure­ment tou­chées par les intem­pé­ries de ven­dre­di.

Patrice LEMAÎTRE