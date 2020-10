Covid : le Michigan rejette à son tour les restrictions de liberté

Gretchen Whitmer est une figure mon­tante du par­ti démo­crate. Elle fut pres­sen­tie pour être la colis­tière de Joe Biden.

Dana Nessel se veut une pro­cu­reure propre. Homosexuelle affi­chée, mais mère de famille, elle s’en­gage à défendre la cause des mino­ri­tés bri­mées, notam­ment les tra­vailleurs pauvres et les consom­ma­teurs, tout en s’at­ta­chant à mettre fin à la pol­lu­tion de l’eau des Grands Lacs.

Là voi­là donc qui part en guerre contre les res­tric­tions des liber­tés liées à la Covid-19 en s’ap­puyant sur des argu­ments consti­tu­tion­nels cette fois-ci.

Ce qui démontre que les arguments ne manquent pas pour sortir de la spirale liberticide dans laquelle nos gouvernements nous entraînent

• Arguments éco­no­miques en Floride.

• Arguments consti­tu­tion­nels au Michigan.

Et ça marche !

Nous atten­dons en Europe et en France que des Ron DeSantis ou des Dana Nessel se dressent. Outre les motifs mis en avant dans ces deux États amé­ri­cains, citons les :

• argu­ments sani­taires,

• argu­ments sociaux,

• et encore tout sim­ple­ment le Bien Commun.

Ce qui manque le plus, c’est le courage

On ne le trou­ve­ra pas dans la classe poli­tique, oppor­tu­niste et mani­pu­la­trice par nature. On le trouve plus sou­vent chez les pro­fes­sion­nels de la méde­cine :

• Ici ce sont 235 pro­fes­sion­nels qui signent une péti­tion (lire Il est urgent de chan­ger de stra­té­gie sani­taire face à la Covid-19, tri­bune cen­su­rée du 30 sep­tembre 2020).

• Là ce sont des méde­cins niçois ou can­nois (lire Les don­nées INSEE démontrent qu’il est impos­sible d’avoir 30800 morts en plus en 2020 à cause de la Covid-19 ! du 19 sep­tembre 2020).

• Hier encore le Docteur Laurent Toubiana, cher­cheur épi­dé­mio­lo­gique à l’Inserm et direc­teur de l’Institut de recherche pour la valo­ri­sa­tion des don­nées de san­té (IRSAN) nous aler­tait : « Tout cela me semble tota­le­ment déli­rant. Il me semble qu’il serait plus judi­cieux d’appliquer des mesures de pro­tec­tion envers les per­sonnes les plus à risque plu­tôt que d’appliquer des mesures de pro­tec­tion à des per­sonnes qui ne le sont pas du tout. » [source]

Mais le vrai changement adviendra lorsque le Peuple aura retrouvé son courage

Georges Gourdin