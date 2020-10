Ma semaine d’observation de l’info (11 octobre 2020)

Ira-t-on un peu plus loin cette fois ?

Samedi 10 octobre 2020

Qu’est ce « Qanon » ? Vous avez pro­ba­ble­ment déjà vu cet étrange nom au hasard de vos lec­tures sur Internet ou les réseaux sociaux. Pour faire simple, il s’a­git d’un mou­ve­ment se pla­çant en oppo­si­tion fron­tale avec les médias tra­di­tion­nels, ce qui n’est pas pour nous déplaire !

Il appa­raît en octobre 2019, lors­qu’un uti­li­sa­teur du forum « 4chan » se pré­sente comme un haut res­pon­sable gou­ver­ne­men­tal, proche de l’é­quipe de Donald Trump et dis­po­sant d’une habi­li­ta­tion de sécu­ri­té « Q », l’une des plus éle­vées aux Etats-Unis. Le mot « Qanon » est donc for­mé de cette lettre Q et de « anon » signi­fiant « ano­ny­mat », puisque tous les mes­sages sont en effet ano­nymes…

La thèse prin­ci­pale de « Q » est que le monde fait face un enne­mi inté­rieur, qu’il nomme « l’État pro­fond » (the Deep State) et que le prin­ci­pal adver­saire de cet « État pro­fond » est Donald Trump. Une lutte entre le Bien et le Mal, mêlant poli­tique, réseau inter­na­tio­nal de pédo­phi­lie, affaires mili­taires, etc.

Les Obama, les Clinton, les Rothschild ou encore le mil­liar­daire George Soros, seraient quelques-uns des visages de cet État pro­fond qui com­pren­drait diverses orga­ni­sa­tions, en pre­mier lieu des­quelles la plu­part des agences de ren­sei­gne­ment amé­ri­caines notam­ment la CIA.

Du côté de Trump, on trou­ve­rait un groupe au sein de l’ap­pa­reil mili­taire amé­ri­cain dont les racines remon­te­raient jus­qu’à John Kennedy, le pré­sident amé­ri­cain voyant lui, dans les mili­tants, « des gens qui aiment leur pays ».

Il n’en faut pas plus pour que le mou­ve­ment « Qanon » soit qua­li­fié de « com­plo­tiste » par les enne­mis de Trump, et, au beau milieu de la cam­pagne élec­to­rale, il ne faut pas s’é­ton­ner si Facebook a déci­dé de reti­rer tous les comptes, pages et groupes liés à « Qanon » à par­tir du 6 octobre… Twitter avait mon­tré l’exemple en juillet en sup­pri­mant 150 000 comptes.

Bonne semaine à tous, et à dimanche pro­chain.…

Patrice LEMAÎTRE