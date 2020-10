Ma semaine d’observation de l’info (18 octobre 2020)

Chronique du Kali-Yuga

Dimanche 11 octobre 2020

Libération hon­teuse d’une otage fran­çaise rete­nue au Mali.

Celle que l’on disait malade et bien fati­guée est appa­rue en pleine forme.

Elle a racon­té des petites choses à Macron à sa des­cente d’avion, mais il semble que ce der­nier n’ait pas trop appré­cié puisqu’il a quit­té l’aéroport mili­taire sans dire un mot, la mine grave que ne pou­vait cacher son masque !

Elle a quand même décla­ré qu’elle avait chan­gé de reli­gion pour embras­ser la maho­mé­tane, qu’elle avait éga­le­ment chan­gé de pré­nom, qu’il fal­lait désor­mais l’ap­pe­ler Mariam, et qu’elle était séques­trée par des « oppo­sants armés », alors que tout le monde croyait qu’il s’a­gis­sait bête­ment de dji­ha­distes.

« Pour le Mali, je vais prier, implo­rer les béné­dic­tions et la misé­ri­corde d’Allah, parce que je suis musul­mane. »

Le coût de la petite opé­ra­tion : on parle de neuf mil­lions d’Euros et de la libé­ra­tion de deux cents dji­ha­distes (ou oppo­sants armés?).

Tout ça pour lui entendre dire qu’elle retour­ne­ra au Mali dès que pos­sible…

Les familles de nos sol­dats tués là-bas appré­cie­ront.

Lundi 12 octobre 2020

Hommage au lieu­te­nant colo­nel Arnaud Beltrame à Paris avec la pose d’une plaque dans un jar­din qui por­te­ra son nom. Dès que posée, la plaque a cen­tra­li­sé les cri­tiques à cause de la der­nière phrase : « Victime de son héroïsme »

Nous qui croyions pour­tant qu’il avait été vic­time du ter­ro­risme musul­man.

Tout le monde peut se trom­per.

Mardi 13 octobre 2020

Du nou­veau pour Julian Assange ?

On se rap­pelle que l’enquête cri­mi­nelle visant le fon­da­teur de Wikileaks a débu­té en 2010 sous l’administration Obama qui l’accusait d’avoir divul­gué des docu­ments secrets.

Ceux-là por­taient notam­ment sur des abus com­mis lors des conflits exté­rieurs pro­vo­qués et ali­men­tés par le Pentagone et la CIA (deux pièces maî­tresses du Deep State).

Il s’avère que ces divul­ga­tions sont très com­pro­met­tantes pour la ministre des Affaires Étrangères de l’époque, Hilary Clinton. D’où l’empressement de mener une enquête et condam­ner Julian Assange qui dut alors trou­ver un refuge poli­tique au sein de l’ambassade d’Équateur à Londres en 2012.

Il y est res­té jusqu’au 11 avril 2019, date de son arres­ta­tion par Scotland Yard au nom des États-Unis.

Beaucoup s’é­taient inter­ro­gés sur l’inaction du pré­sident Trump depuis son élec­tion alors même qu’il avait féli­ci­té Wikileaks en 2016 pour son tra­vail d’in­for­ma­tion auprès du public. En fait, il ne s’agit pas d’inaction mais de pro­tec­tion. Libérer Assange revien­drait à signer son arrêt de mort en rai­son des risques qu’il fait cou­rir à cer­tains membres de l’ancienne admi­nis­tra­tion amé­ri­caine. Il s’avère qu’aucune per­sonne appe­lée à témoi­gner dans un pro­cès visant le clan Clinton/​Obama n’a pu y par­ve­nir. Toutes sont décé­dées avant.

Bref, si Donald Trump est réélu, ce sera pro­ba­ble­ment le bout du tun­nel pour Assange qui devrait béné­fi­cier d’une grâce pré­si­den­tielle. Pour l’heure, la prin­ci­pale pré­oc­cu­pa­tion est de le main­te­nir en vie et ce n’est pas simple. D’autant qu’il sera pro­ba­ble­ment appe­lé à témoi­gner dans les affaires des emails pri­vés d’Hilary Clinton et qui ont été déclas­si­fiés il y a quelques jours…

Mercredi 14 octobre 2020

Chaque jour qui passe cette année me rap­pelle com­bien j’ai bien fait de quit­ter l’en­sei­gne­ment quelques années avant cette année ter­rible pour mes col­lègues res­tés sur le ter­rain.

Dernier tour joué par le minis­tère, four­nir cinq masques en tis­su de la marque Dim à chaque ensei­gnant au moment de la ren­trée sco­laire. Or, ces masques sont trai­tés à la zéo­lithe d’argent, un bio­cide consi­dé­ré comme toxique pour la san­té humaine et l’environnement. Rien que ça !

Rappelez-vous, le 8 sep­tembre der­nier, Emmanuel Macron pre­nait le micro devant les étu­diants d’un lycée pro­fes­sion­nel à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) dans le cadre de « L’égalité des chances ». Derrière son masque, il dérou­lait son texte quand, sou­dain : « Pardon je m’étrangle », tous­sa-t-il. Il ten­ta de reprendre son dis­cours, mais sa voix tan­gua et la quinte de toux revint : « Donnez-moi un masque peut-être plus léger. Je vais mettre un masque plus léger parce que j’ai dû absor­ber un truc du masque. »