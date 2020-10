Ma semaine d’observation de l’info (25 octobre 2020)

Chronique du Kali-Yuga

Dimanche 18 octobre 2020

12 avril 1986, Pasqua : « Il faut ter­ro­ri­ser les ter­ro­ristes. »

13 mai 2002, Chirac : « Il ne peut y avoir de sanc­tuaire pour les ter­ro­ristes. »

20 juin 2005, Sarkozy : « Dès demain, on va net­toyer au Karcher la cité des 4 000. »

28 août 2020, Hollande : « Les ter­ro­ristes ont per­du. »

25 sep­tembre 2020, Valls : « Ne soyons pas naïfs, il y a un enne­mi, c’est bien l’is­la­misme. »

17 octobre 2020, Macron : « Ils ne pas­se­ront pas ! »

Lundi 19 octobre 2020

Vacciner en masse la popu­la­tion mon­diale contre la Covid-19 per­met­trait de doper la crois­sance de 9.000 mil­liards de dol­lars d’i­ci 2025, a cal­cu­lé le Fonds moné­taire inter­na­tio­nal (FMI).

« C’est par­ti­cu­liè­re­ment impor­tant pour les pays en déve­lop­pe­ment », a sou­li­gné sa direc­trice géné­rale, Kristalina Georgieva, appe­lant à « une coopé­ra­tion inter­na­tio­nale forte » pour s’as­su­rer que la dis­tri­bu­tion des vac­cins se fasse de manière équi­table et atteigne tous les pays.

Soutenez la crois­sance… faites-vous vac­ci­ner !

Mardi 20 octobre 2020

Le Parti Communiste, par­ti, il faut le rap­pe­ler, le plus cri­mi­nel de l’his­toire de la pla­nète (pas inter­dit pour autant en France, contrai­re­ment à d’autres) se fait encore remar­quer par quelques actions stu­pides et décon­nec­tées du monde actuel.

À Dreux, avec le concours de La France Insoumise et divers sym­pa­thi­sants de gauche, il a pris l’i­ni­tia­tive de débap­ti­ser la rue Marcel Bigeard, inau­gu­rée il y a un an par le maire Gérard Hamel. Celui-ci, béné­fi­ciant de l’approbation de sa majo­ri­té, a vou­lu ain­si rendre hom­mage au géné­ral 4 étoiles ayant com­bat­tu sur divers fronts, dont celui de l’Algérie.

C’est ain­si que les plaques « rue du géné­ral Bigeard », ont dis­pa­ru same­di matin, au pro­fit de pan­cartes rue Maurice Audin, du nom d’un mili­tant com­mu­niste, par­ti­san de l’indépendance de l’Algérie.

Mais, alors que Gisèle Quérité, pas­sio­na­ria locale du Parti com­mu­niste, a enta­mé son dis­cours dénon­çant « un nom salis­sant une rue et une ville toute entière », un groupe de paras pos­tés sur le trot­toir en face, ont enta­mé à tue-tête La Marseillaise.

Mercredi 21 octobre 2020

Mon petit mot sur la Covid, il faut bien.….

Sorti en 2011, le film de Steven Soderbergh, Contagion avec entre autres, Marion Cotillard, suit la rapide pro­gres­sion d’un virus mor­tel qui tue en quelques jours. Alors que l’épidémie se pro­page à grande vitesse, la com­mu­nau­té médi­cale mon­diale tente, dans une course effré­née contre la montre, de trou­ver un remède et de contrô­ler la panique qui se répand encore plus vite que le virus. Les gens eux se battent pour sur­vivre dans une socié­té qui se désa­grège.

Ça vous rap­pelle quelque chose ?

Ce film a aus­si ins­pi­ré nos jour­naux TV puisque des images pré­sen­tées au début de l’é­pi­dé­mie, comme venues de Chine avec l’en­ter­re­ment de dizaines de corps, étaient en fait extraites de ce film… (à 1h03 si vous pou­vez le trou­ver en strea­ming…).

On ne peut déci­dé­ment se fier à per­sonne…

Jeudi 22 octobre 2020

Hier s’ou­vrait le pro­cès de Damien Rieu, res­pon­sable de « Génération Identitaire », au sujet de l’ac­tion du groupe de jeunes sur la fron­tière des Hautes Alpes. J’avais rela­té le pre­mier pro­cès qui s’é­tait dérou­lé en août 2019, condam­nant 3 membres de Génération Identitaire à 6 mois de pri­son ferme, à la sup­pres­sion de leurs droits civils et civiques pour une durée de cinq ans, plus des amendes indi­vi­duelles, et l’association à 75 000 € d’amende, soit la peine maxi­mum (lire Génération Identitaire : une peine pour cas­ser le mou­ve­ment du 30 août 2019).

Le pro­cès en appel vient donc de débu­ter, et Damien Rieu m’a trans­mis le texte de son inter­ven­tion au pro­cès. En voi­ci l’in­tro­duc­tion :