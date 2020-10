La Covid pour faire oublier le terrorisme

Et voi­là, le tour est joué ! Le drame de l’effroyable assas­si­nat d’un ensei­gnant était venu mettre un peu trop en dan­ger le ron-ron de la vie des Français pla­cés sous per­fu­sion de vivre-ensemble – et des aides sociales – qui, d’un seul coup, avaient réa­li­sé que le monde de bisou­nours qu’on leur vante tous les jours dans la « petite lucarne » était un leurre.

Alors, on a redon­né au méchant virus un peu plus de poten­tiel ter­ro­riste : la deuxième vague est là (lire Covid : alors… elle vient cette deuxième vague ? du 10 sep­tembre 2020) gémit-on par­tout et à toute heure… C’est même un tsu­na­mi ! Les super­la­tifs sont de rigueur. On ins­taure aus­si­tôt un couvre-feu qui fait fré­mir dans les chau­mières : mon dieu, cette « chose » fait autant de dégâts que la Werhmacht ? Tous aux abris !

Il fal­lait, bien sûr, faire retom­ber très vite le vent de révolte qui avait souf­flé sur le peuple réveillé en sur­saut. Tartarin de Tarascon, alias Emmanuel Macron, s’était déjà employé à faire s’effondrer la mayon­naise en nous gavant de « valeurs répu­bli­caines » jusqu’à la nau­sée (lire De la République, encore de la République, tou­jours de la République du 22 octobre 2020) dans une gran­diose veillée où il a théâ­tra­le­ment refou­lé un san­glot pour appa­raître humain. Ce qui était faire affront aux cen­taines de vic­times qui ont payé un lourd tri­bu à sa lâche­té et à celle de tous nos gou­ver­nants depuis de Gaulle, le der­nier homme d’État fran­çais digne de ce nom. Macron, ce n’est que de la pos­ture : après celle du maso­chisme natio­nal voi­là qu’il nous sort celle du lepé­nisme !

Alors, on nous rap­pelle que le virus tueur de vieux en sur­sis est tou­jours là. Encore plus méchant qu’en mars der­nier. Très com­mode celui-là pour mettre la France sous l’étouffoir. On recon­fine donc sans avoir l’air de le faire : ce sera extinc­tion des feux à 21 heures et pas bou­ger jusqu’au len­de­main 6 heures. La ter­rible bes­tiole, telle les vam­pires, sort la nuit pour chas­ser ses vic­times et retourne se plan­quer dans son petit cer­cueil dès les pre­mières lueurs du jour pour attendre, repus, la nuit sui­vante. Inutile de pré­tendre se pro­té­ger avec un cru­ci­fix à la main ou une tresse d’ail en ban­dou­lière. C’est ins­tau­ré, il faut s’y plier !

Samuel Paty est déjà oublié. Le nou­veau sujet de pré­oc­cu­pa­tion des Français est deve­nu : com­ment occu­per ses soi­rées ? C’est là que le ser­vice audio­vi­suel public inter­vient. Tout est bien rôdé : « Il y en a un qui coupe les oignons et l’autre qui pleure » comme disait le regret­té Coluche. France 2, chaîne – payée par nos impôts – nous offre, de 23 heures à minuit, « 6 à la mai­son » un « diver­tis­se­ment cultu­rel » pour noc­tam­bules pri­vés de sor­tie.

Cette émis­sion « à la fois sérieuse et légère autour de la culture et de l’actualité, dans une ambiance cha­leu­reuse et moderne », nous dit-on. Ah, si c’est « moderne », alors… Reste quand-même à trou­ver quoi faire entre 21 heure et le début de cette niai­se­rie – que je n’ai pas regar­dée mais dont les médias ont par­lé assez sévè­re­ment -. Vous me direz, avec Patrick Cohen et Élisabeth Lemoine pour diri­ger les débats, ça ne risque pas d’être éblouis­sant.

On a habi­le­ment rem­pla­cé le sen­ti­ment d’indignation et de révolte par la maxi-trouille. Celle qui rata­tine, réduit au silence et pro­voque l’enfouissement.

Et le tour est joué. Il est 21 heures, bonnes gens, dormez, tout va bien !

Charles André

