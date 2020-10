Les maires de Nice et d’Antibes critiquent le couvre-feu

Les maires sont donc char­gés de faire appli­quer des déci­sions pour les­quelles ils n’ont abso­lu­ment pas été consul­tés. Du reste le par­le­ment non plus n’est pas consul­té. Et on peut se deman­der si ces déci­sions émanent bien du gou­ver­ne­ment fran­çais lors­qu’on voit com­ment les mêmes mesures liber­ti­cides sont prises dans tous les pays occi­den­taux. Cela démontre sans ambigüi­té qu’une auto­ri­té supra-natio­nale orchestre tout cela dans l’ar­rière-bou­tique.

Dans ce contexte parfaitement anti-démocratique, les maires s’efforcent d’exister et de faire face à la grogne du peuple

Le maire de Nice, lui, trouve que l’on n’en fait pas assez et demande un confi­ne­ment géné­ral immé­diat ! « Plutôt qu’un couvre-feu, ne valait-il pas mieux un confi­ne­ment géné­ral tout de suite pour deux ou trois semaines ? », s’in­ter­roge Christian Estrosi. Et puis pour­quoi deux semaines ? Ou trois ? Alors que l’on s’ap­proche des mois d’hi­ver, il s’at­tend à ce que le virus dis­pa­raisse tout seul ?

De sur­croît il ne se pose pas de savoir s’il sera payé pen­dant le confi­ne­ment : il le sera. Mais nom­breux sont celles et ceux qui ne le sont pas dans ces cir­cons­tances.

De son côté le maire d’Antibes récuse le couvre-feu dans un tweet cin­glant :