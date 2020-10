France, Italie : le même scénario ?

Si les mani­fes­ta­tions se trans­forment en révolte et en insur­rec­tion, et si les émeu­tiers (après les ras­sem­ble­ments) ne meurent pas « comme des mouches », comme le jour­na­liste Scanzi aime­rait le voir, si tout le ter­ro­risme média­tique à pro­pos de la « pan­dé­mie » sur les « cas » qui aug­mentent « de façon expo­nen­tielle » est déve­lop­pé, alors on deman­de­ra à ces per­sonnes pour quelles rai­sons elles ont vou­lu détruire des mil­lions d’emplois et des sec­teurs éco­no­miques entiers. Mais y a‑t-il un moyen d’é­touf­fer ces mani­fes­ta­tions et de rame­ner les insur­gés crain­tifs et tout penauds sous les masques et der­rière la dis­tan­cia­tion sociale ? On peut aus­si se deman­der s’il n’y a pas — der­rière la Covid-19 — un virus bien plus agres­sif avec un réel taux de léta­li­té. Ce virus pro­vo­que­rait alors une véri­table peur et de véri­tables morts qui tou­che­raient les per­sonnes de moins de 83 ans.

Mais pour cela, il est néces­saire d’empêcher l’u­ti­li­sa­tion pré­ven­tive de la chlo­ro­quine car elle est capable de neu­tra­li­ser ce nou­veau virus plus mor­tel.

C’est une hypo­thèse que j’a­vance, même si elle m’ef­fraie.

Je vous demande par­don, je suis obsé­dé par l’i­dée que l’ef­fon­dre­ment de l’é­co­no­mie n’est pas un effet secon­daire de l’é­pi­dé­mie, mais que c’est le but réel et pre­mier sou­hai­té par le Système.