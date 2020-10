D’après cer­taines sources, cette durée de quatre semaines pour­rait être en réa­li­té bien plus longue. Selon les infor­ma­tions d’Europe 1, l’Élysée table sur un autre calen­drier pour sur­mon­ter cette deuxième vague, qui pour­rait être « pire que la pre­mière ». Le recon­fi­ne­ment pour­rait ain­si conti­nuer pour quatre ou huit semaines sup­plé­men­taires, soit jusqu’à la fin du mois de jan­vier. Mais ceci est un mes­sage bien dif­fi­cile à faire pas­ser dans l’opinion des Français. Le chef de l’État en est conscient et comme il est obsé­dé par la ques­tion de l’acceptation sociale de ses mesures, il a choi­si la méthode homéo­pa­thique.

Jeudi 29 octobre 2020

Le Mawlid (arabe : al-maw­lid an-nabawîy, المولد النبويّ, la nais­sance du pro­phète, on trouve par­fois aus­si Mouloud, Maouloud, Mouled ou Maoulide) est la com­mé­mo­ra­tion de la nais­sance du pro­phète de l’is­lam, Mahomet.

C’est le 12e jour du mois de rabī‘ al-ʾawaal, le troi­sième mois du calen­drier musul­man. Ce jour, cor­res­pond cette année à la nuit du 28 au 29 octobre.

Aussi, pour fêter digne­ment l’an­ni­ver­saire du pro­phète, un musul­man a tué trois per­sonnes à Nice, un autre a essayé de tuer des poli­ciers en Avignon. Et à Djeddah en Arabie Saoudite, c’est un vigile fran­çais qui a été poi­gnar­dé à l’am­bas­sade de France.

Tu parles d’un joyeux anni­ver­saire !

Vendredi 30 octobre 2020

C’est un peu pas­sé dis­crè­te­ment avec la lour­deur de l’in­fo de ces deux der­niers jours, mais de brefs affron­te­ments ont écla­té mer­cre­di matin au niveau du péage de Vienne (Isère), sur l’A7, que des mili­tants pro-Arménie avaient entre­pris de blo­quer en début de mati­née. Des Turcs de la région lyon­naise sont en effet venus atta­quer les mani­fes­tants armé­niens au cou­teau. Les com­men­taires des témoins montrent bien la volon­té pré­cise et avé­rée des Turcs d’en découdre vio­lem­ment avec les mili­tants armé­niens, d’au­tant plus vrai que cer­taines images montrent que les Turcs atten­daient les mani­fes­tants avec des armes de poing.

On peut regret­ter une fois de plus que le ter­ri­toire fran­çais soit le lieu de batailles de com­mu­nau­tés étran­gères qui n’hé­sitent pas à s’af­fron­ter armes à la main dans l’in­dif­fé­rence géné­rale. Après les Tchétchènes, les Turcs… Leur point com­mun ?

L’explication nous est peut-être don­née par l’am­bas­sa­deur de France en Suède qui a décla­ré à une télé­vi­sion que « la France est un pays musul­man », rien de moins. Il a ajou­té que nous avons un héri­tage et des racines musul­manes et que ce qui impor­tait, c’é­tait d’é­cou­ter les musul­mans.

Samedi 31 octobre 2020

Quelles res­pon­sa­bi­li­tés dans le nou­vel atten­tat de Nice ?

On en sait un peu plus deux jours après le drame. Le tueur est arri­vé de Tunisie par la voie clas­sique jus­qu’à Lampedusa, puis après quelques jours de flot­te­ment a rejoint Menton où il a pas­sé la fron­tière pour se rendre à Nice.

Alors qui est le prin­ci­pal res­pon­sable ?

Pia Klemp la capi­taine alle­mande du « Louise Michel » affré­té par Bansky pour récu­pé­rer les migrants en mer et les rame­ner à Lampedusa ?

Giuseppe Conte, le chef du gou­ver­ne­ment ita­lien qui a viré Matteo Salvini au motif qu’il pro­té­geait son pays de l’immigration mas­sive, et qui a repris l’ac­cueil mas­sif d’é­mi­grés clan­des­tins ?

Christian Estrosi qui trans­forme sa ville de Nice en vivier fer­tile de l’Islam conqué­rant en cédant à Union des orga­ni­sa­tions isla­miques de France (UOIF) l’un ter­rain de 3 000 m² pour y construire une gigan­tesque mos­quée ? Il a beau jeu ensuite de par­ler d’is­la­mo-fas­cisme…