Le confinement constitue un remède pire que le mal

Près de 350 uni­ver­si­taires, scien­ti­fiques, pro­fes­sion­nels de la san­té, du droit, de l’éducation et du social, ain­si que des artistes, se déclarent « atter­rés » par des dis­cours offi­ciels qui dra­ma­tisent indû­ment la réa­li­té afin de jus­ti­fier des mesures de confinement.

C’est un secret de poli­chi­nelle : le recon­fi­ne­ment était envi­sa­gé depuis l’été der­nier. La stra­té­gie de com­mu­ni­ca­tion du minis­tère de la Santé s’est déployée autour de cette pers­pec­tive depuis plus de deux mois, de façon à le faire accep­ter par la majo­ri­té de la popu­la­tion le jour J. Les médias mains­tream lui ont four­ni une aide déci­sive. Ils sont le relais et l’instrument pri­vi­lé­giés de cette com­mu­ni­ca­tion. Et, force est hélas de consta­ter qu’ils jouent très bien le rôle qui leur a été assi­gné. S’appuyant méca­ni­que­ment sur les chiffres, cette com­mu­ni­ca­tion consiste à ne s’intéresser qu’aux indi­ca­teurs les plus alar­mants, en les chan­geant au fil du temps si celui qu’on uti­li­sait ne per­met plus d’envoyer le mes­sage espé­ré. Et si un indi­ca­teur a une évo­lu­tion en dents de scie, la com­mu­ni­ca­tion se fait uni­que­ment les jours où les chiffres aug­mentent. Il n’y a qu’un seul mes­sage possible.

Avant-hier, 27 octobre, la mani­pu­la­tion a encore opé­ré. La tota­li­té des médias a titré sur les pré­ten­dus 523 morts : « Du jamais vu depuis le confi­ne­ment ». Or ce chiffre était faux. Selon Santé Publique France, il y a eu 292 morts à l’hôpital le 27 octobre, contre 257 la veille (le 26) et 244 (en baisse donc) le 28. Mais l’on ajoute les morts en EHPAD qu’une fois tous les quatre jours en les cumu­lant. Prétendre comp­ter les morts quo­ti­dien ce jour-là revient donc à gon­fler arti­fi­ciel­le­ment les chiffres. Et c’est éton­nam­ment ce qui s’est pas­sé la veille de l’allocution annon­cée du pré­sident de la République, qui a repris à son compte ce chiffre faux. Est-ce un détail ? Non, ce n’est hélas qu’un exemple par­mi beau­coup d’autres.

Une deuxième vague pré­ten­due « plus ter­rible encore que la première »

C’est le pré­sident du « Conseil scien­ti­fique » (M. Delfraissy) qui le disait il y a quelques jours : arri­ve­rait une deuxième vague « plus forte encore que la pre­mière » et nous serions déjà dans « une situa­tion cri­tique ». Ce genre de pré­dic­tion catas­tro­phiste consti­tue une mani­pu­la­tion d’un Conseil qui n’est pas scien­ti­fique mais poli­tique. Rien ne per­met non plus d’affirmer que, sauf confi­ne­ment, « d’ici quelques mois, c’est au moins 400.000 morts sup­plé­men­taires à déplo­rer », comme l’a pour­tant pré­ten­du hier soir le pré­sident de la République. Enfin, il est éga­le­ment faux de dire que nous ferions sim­ple­ment comme tous nos voi­sins euro­péens. À ce jour, seuls l’Irlande et le Pays de Galles ont recon­fi­né la tota­li­té de leur population.

Il serait urgent de reve­nir à la rai­son. Selon les chiffres de Santé Publique France, sur les près de 15 mil­lions de tests effec­tués à ce jour, 93% sont néga­tifs. Et par­mi les 7% res­tant de la popu­la­tion tes­tée posi­tive, plus de 85% ont moins de 60 ans ; il s’agit donc essen­tiel­le­ment de per­sonnes qui ne risquent pas de faire une forme grave de la mala­die. Au final, moins de 1% de la popu­la­tion est donc « à risque » et c’est uni­que­ment elle qu’il faut protéger.

Autre façon de le dire : au cours de la période récente (entre le 1er sep­tembre et le 20 octobre, jour où nous avons fait ce cal­cul), 7.621.098 per­sonnes ont été tes­tées. Sur cette même période, 38.100 indi­vi­dus ont été hos­pi­ta­li­sés (0,5%) et 6.593 ont été admis en réani­ma­tion (0,09%) avec un test posi­tif au Covid. En d’autres termes, depuis le 1er sep­tembre, sur cet énorme échan­tillon de la popu­la­tion de 7,6 mil­lions, la pro­ba­bi­li­té moyenne pour un indi­vi­du lamb­da (sans dis­tinc­tion d’âge ou de comor­bi­di­té) de ne pas être hos­pi­ta­li­sé est de 99,5% et celle de ne pas être admis en réani­ma­tion est de 99,91%. Justifier le recon­fi­ne­ment de 67 mil­lions de Français sur cette base s’appelle un délire.

Hier, le 28 octobre, 3045 per­sonnes étaient en réani­ma­tion. Comment par­ler de satu­ra­tion lorsque l’on se sou­vient que, fin août, le ministre de la Santé annon­çait 12.000 lits dis­po­nibles si besoin (quatre fois plus donc). Où donc sont ces lits ?

On dit alors : « Oui, mais l’hôpital est sub­mer­gé par le Covid ». Manipulation encore, pour trois rai­sons. D’abord, les tests ayant été géné­ra­li­sés depuis juillet, toute per­sonne entrant à l’hôpital por­teuse d’une trace du Covid est comp­tée comme un « hos­pi­ta­li­sé Covid » même si elle vient en réa­li­té pour son can­cer ou son hyper­ten­sion. Et c’est la même chose si elle entre en réani­ma­tion ou si elle décède. Ensuite, si les chiffres de l’hospitalisation et de la réani­ma­tion aug­mentent bel et bien, cela n’a rien d’exceptionnel : c’est au contraire ce qui se pro­duit chaque année à la même époque (automne-hiver) mais que l’on fait sem­blant d’avoir oublié. Un Alzheimer géné­ra­li­sé s’est-il empa­ré de nos poli­tiques et des jour­na­listes ? Faut-il rap­pe­ler qu’en jan­vier 2020, à la veille de la crise du Covid, 1000 méde­cins dont 600 chefs de ser­vice des hôpi­taux avaient mena­cé de démis­sion­ner pour dénon­cer « un hôpi­tal public qui se meurt » ? Enfin, il y avait hier, le 28 octobre, 3045 per­sonnes en réani­ma­tion. Comment par­ler de satu­ra­tion lorsque l’on se sou­vient que, fin août, le ministre de la Santé annon­çait 12.000 lits dis­po­nibles si besoin (quatre fois plus donc). Où donc sont ces lits ?

La véri­té est que les gou­ver­ne­ments ne veulent pas inves­tir dans l’hôpital public où l’on mal­traite les pro­fes­sion­nels et où l’on a per­du près de 70.000 lits en 15 ans lors même que la méde­cine de ville est satu­rée et que les ser­vices d’urgence voient leur fré­quen­ta­tion aug­men­ter d’année en année. Oui, l’hôpital est en ten­sion mais ce n’est pas fon­da­men­ta­le­ment à cause du Covid ! C’est essen­tiel­le­ment à cause de la mal­trai­tance poli­tique dont ce ser­vice public est l’objet de manière géné­rale depuis plus de 20 ans, et tout par­ti­cu­liè­re­ment depuis que les poli­tiques y ont intro­duit comme par­tout une poli­tique du chiffre et de la ren­ta­bi­li­té ins­pi­rée du mana­ge­ment des grandes entre­prises.

La vie sociale ampu­tée, la démo­cra­tie en péril

La véri­té est que le confi­ne­ment (qui sera peut-être pro­lon­gé au-delà du 1er décembre) crée bien plus de pro­blèmes qu’il n’en résout. Son bilan mon­dial n’est asso­cié à aucune réduc­tion mesu­rable de la mor­ta­li­té tan­dis que son prin­ci­pal résul­tat obser­vable est d’abord de mettre au chô­mage des cen­taines de mil­liers et peut-être demain des mil­lions de per­sonnes, sur­tout évi­dem­ment par­mi les plus fra­giles (emplois pré­caires, CDD, inté­rim, per­sonnes payées à la pres­ta­tion, sai­son­niers, etc.), et de mena­cer de dis­pa­ri­tion la plu­part des petites entre­prises, sou­vent fami­liales, autres que les com­merces de bouche, dont l’activité quo­ti­dienne est la seule source de reve­nu. Gageons que les très grands groupes s’en satis­fe­ront car ils les rachè­te­ront sans doute demain.

Ces mesures de confi­ne­ment ont ensuite pour effet d’amputer la vie sociale de la plu­part des liens sociaux autres que fami­liaux. Un cer­tain style de vie et de pen­sée embour­geoi­sé s’en satis­fai­sait certes au prin­temps der­nier, chaque enfant ayant sa chambre pour vivre son inti­mi­té, son ordi­na­teur pour res­ter en contact avec l’école et son smart­phone avec for­fait illi­mi­té pour échan­ger en per­ma­nence avec ses amis, les parents fai­sant du télé­tra­vail, sor­tant chaque jour faire leur foo­ting dans des rues et des espaces verts « où on enten­dait de nou­veau les oiseaux », et se fai­sant livrer des repas à domi­cile s’ils avaient la flemme de faire à man­ger ou la peur d’aller se mêler à la popu­lace dans un super­mar­ché. Mais de quelle pro­por­tion de la popu­la­tion cette vie est-elle le quo­ti­dien en confi­ne­ment ? Qui ne voit que le confi­ne­ment fait explo­ser les inéga­li­tés sociales, les échecs sco­laires, les vio­lences intra-fami­liales, les troubles psy­cho­lo­giques et les renon­ce­ments au soin ? Qui ne sait qu’il entraîne déjà dans d’autres pays des sou­lè­ve­ments et des émeutes de la faim ? Et qui com­prend que les oiseaux ont bon dos et que ces petits moments de répit pro­cu­rés par la panique des humains ne sont rien au regard de leur lente extinction ?

Quant à la démo­cra­tie, elle est mise sous cloche par l’état d’urgence per­ma­nent et le confi­ne­ment. Qu’est-ce qu’une démo­cra­tie sans liber­té d’aller et venir, de se réunir et de mani­fes­ter ? Qu’est-ce qu’une démo­cra­tie où il n’y a qua­si­ment plus per­sonne dans les hémi­cycles des assem­blées par­le­men­taires ? Qu’est-ce qu’une démo­cra­tie où la jus­tice est para­ly­sée faute de pou­voir audien­cer ? Qu’est-ce qu’une démo­cra­tie où, fina­le­ment, il n’y a plus qu’un pou­voir exé­cu­tif ? Qu’est-ce qu’une démo­cra­tie où tout ceci s’impose par la peur et la culpa­bi­li­sa­tion, voire la cen­sure et la mise en accu­sa­tion de qui­conque refuse d’y céder ?

Chacun, en conscience, tire­ra les consé­quences qu’il veut de tous ces dra­ma­tiques constats. Nous n’appelons pas à la révo­lu­tion et nous ne fai­sons pas de poli­tique par­ti­sane. Mais nous vou­lons dire que nous en avons plus qu’assez qu’on nous demande de nous com­por­ter comme les mou­tons de Panurge au nom d’un prin­cipe de pré­cau­tion tota­le­ment déna­tu­ré et d’interprétations sta­tis­tiques rele­vant de la mani­pu­la­tion. Nous récla­mons qu’on en finisse avec cette panique sani­taire, qu’on donne aux soi­gnants les moyens de rem­plir leurs mis­sions de san­té publique, qu’on cesse de vio­len­ter des pans entiers de la socié­té et qu’on sorte de cet état d’urgence per­ma­nent pour bâtir démo­cra­ti­que­ment une poli­tique sani­taire consensuelle.

Les per­sonnes qui sou­hai­te­raient signer cette tri­bune peuvent écrire à tribuneconfinement@gmail.com en indi­quant leurs pré­nom, nom et titre professionnel.