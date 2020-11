11 novembre : nous n’oublions pas !

Hier encore un ministre nar­guait les Français avec arro­gance et igno­rance en iro­ni­sant sur une « France gau­loise, blanche, hété­ro­sexuelle qui n’existe pas ». Mais les mil­lions de Français de souche existent bien, mon­sieur le Président, mon­sieur le ministre. À la manière de Galilée qui rétor­quait à ses inqui­si­teurs : « Et pour­tant elle tourne », nous disons à ces mes­sieurs : « Et pour­tant elle existe. » Ne vous en déplaise.

Ces Gaulois blancs et hété­ro­sexuels furent tou­jours sol­li­ci­tés lors­qu’il fal­lut s’en ser­vir de chair à canon, notam­ment depuis la Révolution de 1789. Mais à pré­sent il convient de les oublier, ces Gaulois gênants, « réfrac­taires » comme les qua­li­fie Macron. À cette fin l’en­sei­gne­ment de l’Histoire de France est revi­si­té pour ne pas frois­ser les popu­la­tions fraî­che­ment immi­grées : oubliés Roland de Roncevaux et Charles Martel notam­ment. Et bien enten­du oubliés nos ancêtres les Gaulois puisque selon nos diri­geants modernes et pro­gres­sistes, l’Hexagone fut tou­jours peu­plé d’une mul­ti­tude de races métis­sées et LGBT. Et bien sûr nomades. Tout ceci est his­to­ri­que­ment faux, quoi qu’en dise Jacques Attali qui ne lit pas plus les noms ins­crits sur les monu­ments aux morts que Djebbari.