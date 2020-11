La Savoie, solidaire historique de la vallée de la Roya

Mais comme pour les voies de com­mu­ni­ca­tion, le plus long reste à faire, il reste à trier tout ce qui a été reçu, et cela pren­dra des semaines…

Si le cœur vous en dit, et si vous avez du temps à don­ner, pre­nez contact avec la per­sonne res­pon­sable :

Marylène au 06 60 36 45 30.

Savoisiens et Nissarts unis pour la bonne cause…

Patrice LEMAÎTRE