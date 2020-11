Ma semaine d’observation de l’info (15 novembre 2020)

Chronique du Kali-Yuga

Dimanche 8 novembre 2020

3 novembre 2020 en soi­rée, au Blanc-Mesnil, en Seine-Saint-Denis. Une équipe de la Bac remarque un échange d’argent entre deux indi­vi­dus dans le hall d’une cité que nos poli­tiques nomment « sen­sible », c’est à dire peu­plée d’in­di­vi­dus à forte ori­gine étran­gère. C’est la nuit, c’est le confi­ne­ment, les deux hommes ne portent pas de masque.

Pendant que l’un des deux s’é­loigne et monte dans l’im­meuble, l’autre reste au rez-de-chaus­sée. Les poli­ciers décident alors de contrô­ler son iden­ti­té.

Quand son com­père redes­cend des étages, il s’en­fuit à la vue des poli­ciers qui finissent par le rat­tra­per. L’homme jette alors un objet par une fenêtre. Les poli­ciers le récu­pèrent, il s’a­git d’une pla­quette de résine de can­na­bis (100 grammes).

Ils inter­pellent donc les deux indi­vi­dus et une per­qui­si­tion est menée au domi­cile du déten­teur de la pla­quette. Là, les fonc­tion­naires de police découvrent envi­ron 9 kilos de résine de can­na­bis, quelques cen­taines d’eu­ros et une comp­teuse à billets. L’homme inter­pe­lé, tra­di­tion­nel­le­ment « très connu des ser­vices de police », se rebelle alors et se met à mordre l’un des poli­ciers, ce qui entraîne plu­sieurs plaintes à son encontre.

Dans un pays nor­mal, l’his­toire aurait pu s’ar­rê­ter là, avec une condam­na­tion nor­male. Mais nous sommes en France, et le Syndicat de la magis­tra­ture, très ancré à gauche et immi­gra­tion­niste, règne sur la Justice.

C’est ain­si que dès le len­de­main, la magis­trate du TGI de Bobigny, char­gée de l’af­faire, a consi­dé­ré que le contrôle d’i­den­ti­té de l’in­di­vi­du res­té en attente dans le hall n’é­tait pas légi­time. Par consé­quent toutes les infrac­tions qui en découlent ne pou­vaient pas être rete­nues. C’est-à-dire le délit de fuite, la pla­quette jetée, les 9 kilos de résine trou­vée, la mor­sure du poli­cier… tout a été clas­sé 36 : irré­gu­la­ri­té de pro­cé­dure !

L’argent a bien enten­du été ren­du à l’in­di­vi­du… et il est res­sor­ti libre le len­de­main, soit le 4 novembre 2020. L’histoire ne dit pas si les poli­ciers ont dû s’ex­cu­ser auprès de lui.

Cliquer sur les images pour les agrandir

Lundi 9 novembre 2020

Prestation théâ­trale pour Jean-Luc Mélenchon hier soir au JT mains­tream. Il nous informe qu’il sera can­di­dat à l’é­lec­tion pré­si­den­tielle en 2022… s’il obtient 150 000 « par­rai­nages » popu­laires, condi­tion qu’il s’im­pose comme s’il s’a­gis­sait d’un obs­tacle phé­no­mé­nal à fran­chir, alors qu’il sait très bien que c’est une brou­tille pour un tri­bun comme lui qui compte plus de 2,2 mil­lions d’abonnés sur son compte Twitter, et envi­ron 1,2 mil­lion sur sa page Facebook. Ce ne sera donc pas un exploit fantastique.

Par ailleurs Mélenchon pré­sente la condi­tion qu’il s’im­pose comme quelque chose de nou­veau, de révo­lu­tion­naire par rap­port aux « pri­maires » qui risquent de se repro­duire à gauche comme à droite afin de défi­nir les can­di­dats les plus aptes (on ne rit pas !). Oui, mais, Mélenchon res­te­ra tou­jours Mélenchon. Sa pro­po­si­tion d’être adou­bé par des « par­ti­sans », il l’a­vait déjà sor­tie du cha­peau en 2016 ! Comme Arlette en son temps, Jean-Luc est par­ti pour être le can­di­dat per­pé­tuel d’une extrême gauche qu’il croit mono­li­thique.

Si vous êtes d’ac­cord avec ce qu’il pro­pose, vous pou­vez tou­jours lui don­ner votre voix !

Pour ma part, je serai can­di­dat à condi­tion de dépas­ser 25 « like » sur mon compte Facebook !

Mardi 10 novembre 2020

Allez, un peu de dou­ceur dans ces périodes d’an­xié­té géné­rale, ça ne fait de mal à per­sonne. À Rennes, un res­tau­ra­teur a trou­vé le bon moyen pour égayer un peu sa ville. Comme tous les éta­blis­se­ments sont fer­més, il a invi­té à sa table… des ours en peluche qui ont tout sim­ple­ment pris la place de ses clients habi­tuels.

La semaine der­nière, Bertrand Saint-Yves a donc ache­té une cin­quan­taine d’ours en peluche géants pour les ins­tal­ler dans trois de ses éta­blis­se­ments.

Les ours, atta­blés comme le seraient des clients décon­fi­nés font le plai­sir des pas­sants qui s’ar­rêtent régu­liè­re­ment pour regar­der le tableau et pho­to­gra­phier la scène.

À noter que ces ours seront offerts à une asso­cia­tion cari­ta­tive le 24 décembre. Malgré les grosses dif­fi­cul­tés finan­cières du moment, cer­tains conti­nuent de pen­ser aux autres…

Si M. Castex auto­rise à nou­veau l’ou­ver­ture des res­tau­rants lors de sa confé­rence de presse pré­vue jeu­di soir, les ours ser­vi­ront alors de « bar­rière » pour dis­tan­cier socia­le­ment les clients.

Mercredi 11 novembre 2020

Ce qu’il y a de bien avec les éco­lo­gistes (ceux du par­ti, pas les vrais), c’est qu’on ne s’en­nuie jamais.

Une fois ils militent pour les éoliennes sources pures d’éner­gie presque gra­tuite et non pol­luante, en « oubliant » les mil­liers de m3 de béton que néces­site cha­cune d’elle, les mil­liers de litres d’huile pour lubri­fier les engre­nages, l’im­pos­si­bi­li­té de recy­cler les pâles qu’il faut donc enfouir.