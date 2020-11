Disparition programmée de l’argent liquide

Dès lors, de sérieuses ques­tions se posent : com­ment nos dépenses res­te­ront-elles de l’ordre du pri­vé ? Qui pour­ra le garan­tir ? Qui super­vi­se­ra le cré­dit ? Qui pour­ra prê­ter à qui ? Et com­ment ? Qui rem­bour­se­ra quoi, à quel prix et sous quel délai ?

Sous pré­texte de com­mo­di­té, de « sécu­ri­té » des tran­sac­tions (plus de pira­tage des cartes de cré­dit), le citoyen renon­ce­ra à déte­nir de l’argent sur son compte (certes, ce n’est plus depuis long­temps qu’une simple ins­crip­tion numé­rique, mais elle reste trans­fé­rable d’un éta­blis­se­ment à un autre). Surtout, il n’aura plus la pos­si­bi­li­té de conver­tir ses avoirs en cash en tirant des billets dans des dis­tri­bu­teurs qui se font déjà de plus en plus rares.

On vous expli­que­ra dans un pre­mier temps que, de cette manière, toutes les tran­sac­tions seront déma­té­ria­li­sées, et donc que la ques­tion de l’argent occulte ou sale s’en trou­ve­ra réso­lue. Plus de cash donc, et autre­ment dit plus de tra­vail au noir, plus de tra­fics, ni de cor­rup­tion, en principe !

Puis vien­dra le temps de la pro­pa­gande : si vous déte­nez du cash et ne réa­li­sez que peu de tran­sac­tions « tra­çables », vous serez poten­tiel­le­ment sus­pect. On vous accu­se­ra de cher­cher à échap­per à la sur­veillance d’un « sys­tème qui voit presque tout » et donc, qui se méfie de ce qu’il ne voit pas. Les arti­sans, com­mer­çants (toutes ces pro­fes­sions revêches car elles ne sont pas entrées dans le moule glo­ba­li­sé du sala­riat glo­ba­li­sé), déjà bien éprou­vés par les confi­ne­ments se sen­ti­ront-ils visés ?

Mais ce qui ras­sure les auto­ri­tés moné­taires, ce sera l’im­pos­si­bi­li­té d’un retrait mas­sif de votre épargne, ou pire de son expor­ta­tion vers un para­dis fis­cal (cela sera réser­vé à une élite ini­tiée ∴), solu­tion à laquelle chaque Français peut pen­ser pour évi­ter la confis­ca­tion de ses avoirs.

En revanche si vous êtes docile et com­pré­hen­sif, on pour­ra vous récom­pen­ser par un « reve­nu uni­ver­sel » (déjà évo­qué par Benoît Hamon lors des pri­maires socia­listes de 2017). Ce reve­nu uni­ver­sel serait ver­sé direc­te­ment par la Banque Centrale pour finir d’as­ser­vir le peuple.

Un autre avan­tage pour la BCE c’est de pou­voir mesu­rer immé­dia­te­ment quel usage est fait de cet « argent magique », de cor­ri­ger le tir si d’aventure les flux ne pre­naient pas la direc­tion escomp­tée, et d’in­ci­ter le titu­laire du compte à dépen­ser là où on lui dit de dépenser.