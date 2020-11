Ma semaine d’observation de l’info (22 novembre 2020)

Mercredi 18 novembre 2020

Y a t‑il une coa­li­tion Facebook, Twitter et Google pour cen­su­rer les réseaux sociaux ?

C’est l’ac­cu­sa­tion por­tée par un séna­teur amé­ri­cain lors de l’au­di­tion au Congrès amé­ri­cain du fon­da­teur et PDG de Facebook Mark Zuckerberg.

« Centra » et « Tasks » seraient deux pla­te­formes internes uti­li­sées par le plus grand réseau social du monde afin de sur­veiller l’ac­ti­vi­té de ses uti­li­sa­teurs. Ceci se ferait hors du réseau social, en coor­di­na­tion avec Google et Twitter. Le but étant de cen­su­rer cer­tains conte­nus.

D’après un ancien employé de Facebook : « Centra suit les dif­fé­rents pro­fils qu’un uti­li­sa­teur visite, les des­ti­na­taires de leurs mes­sages, leurs comptes liés, les pages qu’ils visitent par­tout sur le web et qui ont des bou­tons Facebook […] Centra uti­lise éga­le­ment des don­nées com­por­te­men­tales pour sur­veiller les comptes des uti­li­sa­teurs, même si ces comptes sont enre­gis­trés sous un nom dif­fé­rent. »

Quant à « Tasks », ce serait un outil per­met­tant aux employés de Facebook de com­mu­ni­quer entre eux à pro­pos des uti­li­sa­teurs, des hash­tags et des sites web qui devraient être inter­dits de dif­fu­sion sur le site.

Mark Zuckerberg a bot­té en touche en expli­quant ne pas connaître exac­te­ment le fonc­tion­ne­ment de ces deux pla­te­formes mais a pro­mis iro­ni­que­ment d’in­for­mer le juge dès qu’il aurait des pré­ci­sions ! Ben voyons…

Jeudi 19 novembre 2020

Je vous disais la semaine der­nière qu’a­vec les éco­los (ceux du par­ti, pas les vrais), on ne s’en­nuyait jamais. Voici encore une preuve de l’in­co­hé­rence de l’i­déo­lo­gie éco­lo­giste don­née par Barbara Pompili, la ministre de la Transition éco­lo­gique, qui nous aver­tit aujourd’­hui, que la France pour­rait subir des cou­pures d’élec­tri­ci­té à cause d’un manque de pro­duc­tion élec­trique cet hiver. Le Réseau de trans­port d’Électricité (RTE) a en effet pré­vu ce scé­na­rio qui pri­ve­rait d’a­li­men­ta­tion élec­trique envi­ron 200 000 foyers à la fois pen­dant 2 heures mais qui épar­gne­rait quand même les ins­tal­la­tions sen­sibles comme les hôpi­taux, scé­na­rio qui ne s’est jamais repro­duit en France depuis le « bla­ckout » de 1978 !

Le pro­blème est que la consom­ma­tion d’élec­tri­ci­té aug­mente de manière régu­lière, mais que la pro­duc­tion, elle, n’aug­mente pas. Pire, avec la fer­me­ture de Fessenheim, elle a même dimi­nué, reti­rant du réseau élec­trique la puis­sance de deux réac­teurs de 900 méga­watts cha­cun.

La doc­trine des éco­los est simple, et même sim­pliste : tout sauf le nucléaire ! Or, l’éo­lien et le pho­to­vol­taïque sont loin d’être effi­caces, et pol­luent encore plus (voir ma semaine der­nière). Quant aux cen­trales ther­miques à char­bon qu’on ranime de temps en temps pour pal­lier le défi­cit éner­gé­tique, la den­si­té des par­ti­cules et le CO2 qu’elles pro­duisent feraient sou­rire les vieux moteurs die­sel !

On va donc, au nom de l’i­déo­lo­gie éco­lo­giste, pri­ver de chauf­fage les familles les plus modestes en début de soi­rée les jours les plus froids ?



Vendredi 20 novembre 2020

J’apprends ce matin par cer­tains médias étran­gers peu consul­tés que le nombre de nou­veaux cas de Covid-19 a bais­sé de manière spec­ta­cu­laire en France depuis le tout début du mois de novembre, c’est à dire au moment où le confi­ne­ment a été mis en place. Effectivement, l’a­gence sani­taire Santé publique France affirme aujourd’­hui que le pic épi­dé­mio­lo­gique de la seconde vague a été fran­chi, mais appelle tou­te­fois à main­te­nir les mesures bar­rières.

C’est ce qu’in­dique le gra­phique ci-dessous :

On peut natu­rel­le­ment s’in­ter­ro­ger sur les causes de cette mys­té­rieuse chute du nombre de cas, qui je le rap­pelle, a eu lieu avant le second confi­ne­ment. Est-ce à cause de la non-prise en compte des nou­veaux tests anti­gé­niques dans les sta­tis­tiques ? Les effets du couvre-feu mis en place dès mi-octobre à Paris se font-ils sen­tir ? Est-on en train d’at­teindre l’im­mu­ni­té col­lec­tive ? Difficile de trou­ver une bonne et unique réponse. Dans Le Parisien, l’é­pi­dé­mio­lo­giste Pascal Crepey, ensei­gnant-cher­cheur à l’École des Hautes Études en san­té publique à Rennes, penche lui, pour une baisse due à plu­sieurs fac­teurs simul­ta­nés. Selon lui, « il n’y a pas un fac­teur spé­ci­fique mais un ensemble de rai­sons expli­quant cette baisse, et on ne peut pas encore y appor­ter d’ex­pli­ca­tion défi­ni­tive ».

Mais on conserve quand même le confi­ne­ment, en par­ti­cu­lier des com­merces pour encore une dizaine de jours et de la res­tau­ra­tion jus­qu’en jan­vier ?

Et en atten­dant, le bon doc­teur Salomon conti­nue de réci­ter sa lita­nie du nombre de per­sonnes en réani­ma­tion et du nombre de décès quotidiens.

Samedi 21 novembre 2020

J’étais à Breil sur Roya jeu­di avec un groupe d’a­mis, pour don­ner un coup de main aux sinis­trés de la val­lée qui sont nom­breux et la tâche est énorme. Si les camions tournent toute la jour­née pour déblayer ce qu’il reste du lac et de ses abords, les par­ti­cu­liers ne peuvent comp­ter que sur les aides de béné­voles mon­tant spé­cia­le­ment. Un seul train part de Nice à 8h30 et redes­cend vers 17h30, le billet est gra­tuit si vous mon­tez don­ner un coup de main. Il y a un peu de monde tous les jours, l’am­biance est excel­lente et les habi­tants ravis de nous avoir avec eux.

Je pré­cise que dans la pro­prié­té où nous avons été employés jeu­di, il n’y avait pas d’eau pour faire le béton néces­saire à la recons­truc­tion des restanques…