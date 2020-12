Daniel Cordier et Jean Moulin, une amitié particulière

Le pénultième Compagnon de la Libération, le centenaire Daniel Cordier a rendu l’âme

Dans ces heures les plus sombres de notre Histoire, ce résis­tant de la pre­mière heure a rejoint l’ar­mée des ombres, para­chu­té en 1942 dans la France de la Collaboration. Il en a été le fidèle appui de Jean Moulin qu’on ne pré­sente plus, jus­qu’à l’ar­res­ta­tion de celui-ci en 1943.

Après les civils Simone Veil, Jean d’Ormesson, Claude Lanzmann, Charles Aznavour, Jean Daniel, Samuel Paty, c’est à Daniel Cordier de rece­voir son hom­mage natio­nal macro­nien sur le pavé de la cour des Invalides.

« Entre ici, Jean Moulin Daniel Cordier… » Faute du talent d’i­mi­ta­teur de la voix che­vro­tante d’André Malraux, ce sont les yeux rou­gis de larmes de cro­co­dile que l’ac­teur de théâtre Emmanuel Macron a sur­joué le pané­gy­rique du secré­taire par­ti­cu­lier de Jean Moulin, alias Rex pour la Résistance.

« Il était l’un des deux der­niers Compagnons de la Libération. Daniel Cordier est mort aujourd’hui. Avec lui, c’est la mémoire vivante de la Résistance qui s’éteint… Cet amour (de la France) prit d’abord la forme doc­tri­naire d’un enga­ge­ment natio­na­liste à l’Action fran­çaise, mais se mua à l’heure des com­bats en un patrio­tisme fra­ter­nel… »

Ouf ! Ce jeune roya­liste éga­ré, maur­ras­sien, d’eSStrême-drouate, anti-répu­bli­cain, est ren­tré dans l’ordre répu­bli­cain, grâce au grand Charles de Gaulle et l’a­mour (pla­to­nique) pour son men­tor, Rex. C’est que, si Rex col­lec­tion­nait les femmes, Cordier leur pré­fé­rait les gar­çons. Il décla­rait à ce sujet :

« Je vous assure qu’il n’y a jamais eu la moindre ambi­guï­té entre Moulin et moi, pour la bonne rai­son que j’ai tou­jours aimé les gar­çons de 20, 21 ans, jamais au-delà. Plus de 21 ans, pour moi, c’était impos­sible. Maintenant, j’ai 94 ans et je ne suis plus rien. Mais l’idée de voir nu un homme de 40 ans me dégoûte et me révulse. Si Moulin, en admet­tant qu’il ait pu être homo­sexuel, ce qui est une hypo­thèse absurde, avait mani­fes­té le désir de cou­cher avec moi, ou m’avait fait la moindre avance, j’aurais deman­dé aus­si­tôt qu’on me change d’affectation et exi­gé de reve­nir à Londres. Moulin était tout le contraire d’un homo­sexuel, il était un homme à femmes. Je n’en ai connu que quelques-uns dans ma vie, comme mon kiné­si­thé­ra­peute actuel­le­ment. C’est-à-dire des hommes qui font l’amour avec quatre ou cinq femmes dif­fé­rentes par jour. Moulin était ain­si, ça lui était indis­pen­sable. »

Macron conti­nue : « Lorsque cette France pour laquelle il s’était bat­tu lui fut enfin ren­due, lorsqu’il ne fut plus ques­tion de sur­vivre mais de vivre, Daniel Cordier sen­tit en lui un inépui­sable appé­tit de voyage, de décou­verte et d’art. Car Jean Moulin lui avait par­ta­gé sa pas­sion de la pein­ture, pous­sant devant lui les portes de mondes incon­nus. Alors, ce qui pen­dant la guerre avait été son jar­din secret devint sa rai­son de vivre. »

De quel jar­din secret fait allu­sion Emmanuel Macron qui se sent si en com­mu­nion avec Daniel Cordier, l’a­mour de l’art ou celui des gar­çons ? C’est dans le milieu de l’art cos­mo­po­lite et celui de la diver­si­té que Cordier vivra le reste de ses jours. Il devint même le tuteur du jeune chan­teur homo­sexuel Hervé Vilard, celui de « Capri c’est fini ♪♫ ». De là à dire que c’é­tait la ville de leur der­nier amour.

« Tous les espoirs et les grands noms de la pein­ture abs­traite se côtoyèrent bien­tôt dans la gale­rie qu’il ouvrit à Paris en 1956… Il voya­geait, ache­tait des œuvres pour son propre compte, orga­ni­sait des expo­si­tions et contri­bua à la fon­da­tion du Centre Pompidou… » La réfé­rence de l’art contemporain.

Puis dans l’é­cri­ture de ses mémoires : « Mais cette épo­pée artis­tique fut inter­rom­pue en 1977 lorsque le résis­tant Henri Frenay publia L’Énigme Jean Moulin, qui lais­sait entendre que Moulin, mal­gré son indé­niable héroïsme, jouait un double jeu et ser­vait en réa­li­té les com­mu­nistes. Pour réta­blir la véri­té, Daniel Cordier se lan­ça dans un tra­vail bio­gra­phique long de vingt ans et de six volumes. »

Tel le coif­feur homo­sexuel Guy-Hubert, Super-Résistant dans Papy fait de la résis­tance, Papy Cordier res­te­ra un super-héros de cette sombre époque dont on ne démê­le­ra plus qui étaient les bons et les méchants.

Les com­mu­nistes, les col­la­bos, les résis­tants, les juifs, les homo­sexuels, les gaul­listes, les pétai­nistes, mais tous estam­pillés répu­bli­cains. Pas natio­na­listes, pas patriotes, encore moins roya­listes ! Républicains ! La France aura été un panier de crabes pen­dant six années jus­qu’à l’é­pu­ra­tion et les têtes de femmes rasées en 45. Aujourd’hui, tout le monde se réclame du camp des vain­queurs, l’Histoire offi­cielle est gaul­liste. Et qui­conque s’en écarte va en pri­son, comme Soral, Ryssen et d’autres.

En 1940, Daniel Cordier vou­lait se battre dans la lumière, en sol­dat, les armes à la main. C’est tout à son hon­neur. Le sort en aura vou­lu autre­ment. Il aura tra­ver­sé la guerre dans l’ombre, sans tirer un coup de feu. Dans la clan­des­ti­ni­té « vertueuse ».

Le der­nier sur­vi­vant de la Grande Guerre, Lazare Ponticelli décé­dé en 2008 à 110 ans était légion­naire. Le der­nier des Compagnons de la Libération sera aus­si légion­naire. Hubert Germain a com­bat­tu dans les Forces Françaises Libres, notam­ment à Bir Hakeim en 1942. Il fini­ra une car­rière poli­tique gaul­liste, c’est moins glo­rieux, ministre de Pompidou.

Centenaire lui aus­si, sou­hai­tons-lui encore une longue vie pour que lui soit épar­gné l’hom­mage empha­tique du chef théâ­tral des armées d’aujourd’hui.

Michel Lebon