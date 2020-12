Covid : les anti-vaccins commencent à se faire entendre

Chers amis,

La France, qui vit un cau­che­mar depuis des mois, se réveille. Dans beau­coup de villes de notre beau pays, le peuple est en marche pour retrou­ver sa liber­té, pour exi­ger le retour de la démo­cra­tie. En tant que méde­cin, spé­cia­liste des mala­dies infec­tieuses et ayant été pré­sident de nom­breuses ins­tances ou conseils de san­té publique, y com­pris sur les vac­cins, je mesure chaque jour les incer­ti­tudes géné­rant la peur et le désar­roi crois­sant de nos concitoyens.

Je prends le risque d’être à nou­veau qua­li­fié de « com­plo­tiste » ou mieux de « ras­su­riste », termes dési­gnant ceux qui cri­tiquent ou chal­lengent la pen­sée unique. Je finis par être fier de ces appel­la­tions, mes pro­pos expri­mant la véri­té n’ayant jamais chan­gé depuis le début de l’épidémie. Je consi­dère donc qu’il est de ma res­pon­sa­bi­li­té de m’exprimer à nou­veau ce jour sur l’ensemble du volet médi­cal de la Covid-19 et en par­ti­cu­lier sur le sujet vac­ci­nal, désor­mais l’élément cen­tral et qua­si­ment unique de la poli­tique de san­té de l’État.

Beaucoup de Français ont été hyp­no­ti­sés par la poli­tique de la peur. Depuis sep­tembre 2020, on nous avait annon­cé une deuxième vague ter­rible de l’épidémie, pire que la pre­mière. Le Ministre de la Santé, le Dr Olivier Véran, le Président du Conseil scien­ti­fique de l’Elysée, le Pr Jean François Delfraissy, le Directeur Général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon, l’Institut Pasteur nous ont annon­cé des chiffres catas­tro­phiques avec une aug­men­ta­tion expo­nen­tielle du nombre de morts. Les hôpi­taux devaient être satu­rés et débordés.

Même le Président de la République, lors d’une allo­cu­tion télé­vi­sée récente annon­çant le recon­fi­ne­ment, nous a pré­dit pas moins de 400.000 morts, ren­ché­ris­sant sur les 200.000 morts esti­més peu de temps aupa­ra­vant par le Pr Arnaud Fontanet de Pasteur. Ces chiffres irréa­listes n’avaient qu’un but, entre­te­nir la peur pour nous faire res­ter confi­nés, sage­ment mas­qués. Pourtant l’usage géné­ra­li­sé des masques en popu­la­tion géné­rale n’a aucun inté­rêt démon­tré scien­ti­fi­que­ment pour enrayer l’épidémie de SARS-CoV‑2. L’utilisation des masques devrait être ciblée pour les malades, leur entou­rage (sur­tout les per­sonnes à risque) et les soi­gnants au contact.

Or l’épidémie régresse et n’a entraî­né aucune apo­ca­lypse. La dyna­mique de la courbe mon­trait depuis des semaines le pro­fil d’un rebond épi­dé­mique sai­son­nier qui s’observe avec cer­tains virus, une fois la vague épi­dé­mique ter­mi­née. Cela témoigne de l’adaptation du virus à l’homme et est aus­si le reflet de l’immunité col­lec­tive qui pro­gresse dans la popu­la­tion et qui nous pro­tège natu­rel­le­ment. Les souches de virus qui cir­culent actuel­le­ment ont per­du de leur viru­lence. Les auto­ri­tés ne pour­ront pas dire que c’est grâce au confi­ne­ment car la ten­dance à la baisse avait com­men­cé avant même sa mise en place. La régres­sion de l’épidémie avait même com­men­cé, dans cer­taines agglo­mé­ra­tions, avant l’instauration du couvre-feu.

Malheureusement, il y a encore des décès qui sur­viennent chez des per­sonnes très âgées, des grands obèses ou des per­sonnes souf­frant d’un dia­bète sévère, d’hypertension arté­rielle grave, de mala­dies car­dio­res­pi­ra­toires ou rénales déjà inva­li­dantes. Ces per­sonnes à risque sont par­fai­te­ment iden­ti­fiées. Les mesures sani­taires devraient donc être ciblées pour les pro­té­ger, les dépis­ter et les trai­ter le plus tôt pos­sible dès le début des symp­tômes par l’hydroxychloroquine et l’azithromycine dont l’efficacité et l’innocuité sont lar­ge­ment confir­mées, si on donne le trai­te­ment précocément.

Beaucoup de décès auraient pu être évi­tés. Or on a dis­sua­dé les méde­cins géné­ra­listes et les gériatres de trai­ter. Dans ce contexte, conti­nuer à per­sé­cu­ter nos enfants der­rière des masques inutiles reste incompréhensible.

Toutes ces mesures sont faites pour que les Français réclament un vac­cin. Or quel est l’intérêt d’un vac­cin géné­ra­li­sé pour une mala­die dont la mor­ta­li­té est proche de 0,05% ? Aucun. Cette vac­ci­na­tion de masse est inutile. De plus, les risques de la vac­ci­na­tion peuvent être plus impor­tants que les bénéfices.

Le plus inquié­tant est que de nom­breux pays, dont la France, se disent prêts à vac­ci­ner dans les semaines qui viennent, alors que la mise au point et l’évaluation de ces pro­duits se sont faites à la va-vite et qu’aucun résul­tat de l’efficacité ou de la dan­ge­ro­si­té de ces vac­cins n’a été publié à ce jour. Nous n’avons eu le droit qu’à des com­mu­ni­qués de presse des indus­triels fabri­cants, per­met­tant de faire flam­ber leurs actions en bourse.

Le pire est que les pre­miers « vac­cins » qu’on nous pro­pose ne sont pas des vac­cins, mais des pro­duits de thé­ra­pie génique. On va injec­ter des acides nucléiques qui pro­vo­que­ront la fabri­ca­tion d’éléments du virus par nos propres cel­lules. On ne connait abso­lu­ment pas les consé­quences de cette injec­tion, car c’est une pre­mière chez l’homme. Et si les cel­lules de cer­tains « vac­ci­nés » fabri­quaient trop d’éléments viraux, entrai­nant des réac­tions incon­trô­lables dans notre corps ? Les pre­mières thé­ra­pies géniques seront à ARN, mais il existe des pro­jets avec l’ADN. Normalement, dans nos cel­lules, le mes­sage se fait de l’ADN vers l’ARN, mais l’inverse est pos­sible dans cer­taines cir­cons­tances, d’autant que nos cel­lules humaines contiennent depuis la nuit des temps des rétro­vi­rus dits « endo­gènes » inté­grés dans l’ADN de nos chro­mo­somes. Ces rétro­vi­rus « domes­ti­qués » qui nous habitent sont habi­tuel­le­ment inof­fen­sifs (contrai­re­ment au VIH, rétro­vi­rus du sida par exemple), mais ils peuvent pro­duire une enzyme, la trans­crip­tase inverse, capable de trans­crire à l’envers, de l’ARN vers l’ADN.

Ainsi un ARN étran­ger à notre corps et admi­nis­tré par injec­tion pour­rait coder pour de l’ADN, tout aus­si étran­ger, qui peut alors s’intégrer dans nos chro­mo­somes. Il existe donc un risque réel de trans­for­mer nos gènes défi­ni­ti­ve­ment. Il y a aus­si la pos­si­bi­li­té, par la modi­fi­ca­tion des acides nucléiques de nos ovules ou sper­ma­to­zoïdes, de trans­mettre ces modi­fi­ca­tions géné­tiques à nos enfants. Les per­sonnes qui font la pro­mo­tion de ces thé­ra­pies géniques, faus­se­ment appe­lées « vac­cins » sont des appren­tis sor­ciers et prennent les Français et plus géné­ra­le­ment les citoyens du monde, pour des cobayes.

Nous ne vou­lons pas deve­nir, comme les tomates ou le maïs trans­gé­niques des OGM (orga­nismes géné­ti­que­ment modi­fiés). Un res­pon­sable médi­cal d’un des labo­ra­toires phar­ma­ceu­tiques fabri­cants a décla­ré il y a quelques jours qu’il espé­rait un effet de pro­tec­tion indi­vi­duelle, mais qu’il ne fal­lait pas trop espé­rer un impact sur la trans­mis­sion du virus, donc sur la dyna­mique de l’épidémie. C’est bien là un aveu dégui­sé qu’il ne s’agit pas d’un vac­cin. Un comble.

Je suis d’autant plus hor­ri­fié que j’ai tou­jours été en faveur des vac­cins et que j’ai pré­si­dé pen­dant des années des ins­tances éla­bo­rant la poli­tique vac­ci­nale. Aujourd’hui, il faut dire stop à ce plan extrê­me­ment inquié­tant. Louis Pasteur doit se retour­ner dans sa tombe.

La science, l’éthique médi­cale et par-des­sus tout le bon sens doivent reprendre le dessus.

Christian Perronne

[source]