Olivier Véran sup­pôt de BigPharma le recom­man­dait, Didier Raoult le contes­tait, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) vient de le démo­lir. Lui, c’est le Remdesivir, le médi­ca­ment miracle du groupe Gilead contre le Coronavirus ! On nous le pré­sen­tait comme le plus grand espoir de gué­ri­son en atten­dant un vac­cin. Il était for­mi­dable. Et, sur­tout, il était très cher.

Un peu comme dans l’art contemporain, plus c’est cher, plus c’est beau.

Dans son der­nier com­mu­ni­qué, l’OMS brûle l’icône : le Remdesivir pré­sente « la pos­si­bi­li­té d’importants effets secon­daires » selon ses experts du groupe de déve­lop­pe­ment des direc­tives qui se sont basés, entre autre, sur les résul­tats pro­vi­soires de l’essai ran­do­mi­sé Solidarity (super­vi­sé par l’OMS).

Le 15 novembre der­nier, ils ont indi­qué qu’il n’y avait aucun béné­fice à l’utilisation du Remdesivir dans le trai­te­ment du Covid-19. Pire, le médi­ca­ment pré­sente de nom­breux incon­vé­nients notam­ment des « effets secon­daires impor­tants », un pro­to­cole lourd puisque le Remdesivir s’administre par voie intra­vei­neuse et un prix exor­bi­tant (un trai­te­ment de cinq jours revient à envi­ron deux mille euros !). Un ter­rible camou­flet, par consé­quent, pour le labo­ra­toire amé­ri­cain Gilead. Mais aus­si une gifle pour les théo­ries com­plo­tistes autour de l’hydroxychloroquine. Quant au pro­fes­seur Didier Raoult, il perd car­ré­ment son meilleur ennemi.

On ima­gine le mage mar­seillais se tordre de rire. Car, récem­ment encore, le minis­tère assu­rait la pro­mo­tion des piquouzes miracles comme l’explique l’infectiologue dans une de se der­nières vidéos : « On reçoit de la Direction géné­rale de la Santé un mail qui nous dit qu’on va pou­voir uti­li­ser gra­tui­te­ment le Remdésivir ». Et d’ajouter : « Et peu de temps après le mail de la Direction géné­rale de la san­té, on reçoit un papier de Gilead qui nous dit que “compte tenu que l’Europe a ache­té pour un mil­liard de notre médi­ca­ment, on peut vous en dis­tri­buer gra­tui­te­ment” ».

Où l’on constate que Bruxelles joue avec le pognon des contribuables pour complaire aux amis de Big Pharma

Aujourd’hui, dans la course au vac­cin (lire Vaccin Actu, numé­ro décembre 2025), dans laquelle on assiste à la sur­en­chère qua­si quo­ti­dienne, on se demande qui va décro­cher le Mickey… Et sur­tout avec quel coup de pouce des ins­tances euro­péennes ? Combien de mil­liards encore pris sur le dos des cochons de contri­buables pour favo­ri­ser tel ou tel lob­by phar­ma­ceu­tique et s’apercevoir en fin de compte que le lau­réat, outre une effi­ca­ci­té dou­teuse, pré­sente lui aus­si de dan­ge­reux effets secondaires ?

Charles André

« L’important n’est pas de convaincre mais de don­ner à réflé­chir. »