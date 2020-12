Covid-19 : qui va payer ?

Pour faire pas­ser la pilule, on nous fait croire que 40 % de ces dépenses seront finan­cées par l’Union euro­péenne sous forme de prêts et de sub­ven­tions. Un argent que la Commission euro­péenne devra elle-même emprun­ter. Et pour garan­tir ces emprunts, la Commission a tout sim­ple­ment pré­vu des impôts nou­veaux ! Une taxe sur les déchets plas­tiques non recy­clés, dès le 1er jan­vier 2021, une taxe sur les recettes des quo­tas d’émissions de CO2 et d’autre impôts qui seront pré­ci­sé d’ici 2023. Comme la France est très en retard dans le recy­clage des plas­tiques, elle va donc lar­ge­ment cra­cher au bas­si­net. En outre, l’augmentation pré­vue des contri­bu­tions des États membres au bud­get de l’Union devrait se chif­frer à 85 mil­liards d’euros pour notre pays. Faites le compte : 85 mil­liard d’augmentation moins 40 mil­liards de sub­ven­tions (non garan­ties) cela fait un solde néga­tif de 45 mil­liards ! Chapeau aux négo­cia­teurs fran­çais qui ont signé l’accord en juillet der­nier ! Le plan « France relance » se chiffre donc à 105 mil­liards d’euros non financés.

Les impôts que paye la France à l’UE retom­be­ront sur le dos des contri­buables fran­çais. Les inté­rêts des emprunts aus­si, même si actuel­le­ment ceux-ci sont légè­re­ment néga­tifs (- 0,2 % sur 10 ans). L’évolution constante de la dette fran­çaise prend une phy­sio­no­mie qui fait de plus en plus pen­ser à celle de la Grèce, en 2011, avec les consé­quences que l’on sait en 2015. Ce plan « France relance » est donc une bombe à retar­de­ment pour les Français. Actuellement, le pays est 26e dans le clas­se­ment des pays par niveau de vie réa­li­sé par le FMI(1).

21 places per­dues en seule­ment 20 ans ! Et le niveau de pau­vre­té aug­mente chaque jour ain­si que la dette par habi­tant qui atteint désor­mais plus de 40 000 euros. Les géné­ra­tions futures sont condam­nées à assu­mer la gabe­gie de nos diri­geants actuels. Pire, si l’État se trouve en ces­sa­tion de paie­ment, pour ne pas tom­ber en faillite à son tour, les banques créan­cières feront main basse sur l’argent des épar­gnants : une direc­tive le per­met depuis 2016 (voir notre article « Et après la crise… raz­zia sur vos éco­no­mies ! » du 13 avril 2020). Nos des­cen­dants ne pour­ront même pas comp­ter sur l’aide de leurs ainés. Ils n’auront plus que les yeux pour pleu­rer : « Macron m’a tuer. »(2)

Charles André

(1) Source : Indice de Qualité de Vie par Pays 2020

(2) Allusion à l’affaire Omar Raddad