Macron va-t-il mourir de la Covid-19 ?

C’est donc que le masque ne sert à rien !

Alors pour­quoi le por­ter s’il ne sert à rien ?

Ensuite, ne vous réjouis­sez pas trop tôt !

D’une part Macron conti­nue­ra de sévir puis­qu’il « conti­nue­ra de tra­vailler et d’as­su­rer ses acti­vi­tés à dis­tance » selon le com­mu­ni­qué offi­ciel.

D’autre part Macron s’en remet­tra très vite. En effet selon les vraies sta­tis­tiques, le virus de la Covid-19 est certes viru­lent mais guère plus létal qu’un autre. On se remet très bien de cette mala­die si l’on a moins de 90 ans, ce qui n’é­tait pas le cas de Valéry Giscard d’Estaing, mort récem­ment — nous dit-on — de la Covid. D’autant que notre Président pour­ra béné­fi­cier de ses rela­tions pri­vi­lé­giées avec le Pr Didier Raoult.

Certes son ministre (de la… Santé !) Olivier Véran a fait inter­dire l’hydroxy­chlo­ro­quine, un médi­ca­ment qui a fait ses preuves contre la Covid, notam­ment en phase ini­tiale du déve­lop­pe­ment de la mala­die. Mais l’illustre infec­tio­logue mar­seillais doit bien avoir encore quelques fla­cons dans ses fonds de tiroirs qu’il pour­ra envoyer dis­crè­te­ment à l’Élysée.

Macron nous aura ain­si démon­tré ce que de nom­breux méde­cins ne cessent de nous répé­ter :

1) le masque ne sert à rien,

2) ce virus n’est pas plus létal qu’un autre virus de la grippe.

En outre cette conta­mi­na­tion émi­nente nous montre que l’ap­pli­ca­tion StopCovid est encore boguée !

Merci mon­sieur le Président.

Massimo Luce