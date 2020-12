• Dans le même ordre d’i­dées, la soi­rée des « Miss France » a plon­gé cette fois dans la haine anti­sé­mite de base quand le public a appris que le père de « Miss Provence » était, d’a­près les propres dires de la belle, israé­lite. Un flot de mes­sages inju­rieux, gros­siers et racistes envers la jeune fille a défer­lé sur Twitter :

« Miss Provence, elle était mignonne jusqu’à ce qu’elle dévoile ses ori­gines », « Miss Provence a un lien avec Israël, allez, dégage moi ça », « Tonton Hitler ta oublier (sic) d’exterminer Miss Provence ». Orthographe com­prise !

Pour être sérieux et cré­dible, il fau­drait pré­ci­ser que presque 100 % des mes­sages anti­sé­mites contre cette Miss sont le fruit d’a­ra­bo-musul­mans.

Et c’est là que l’on voit la veu­le­rie de tous les jour­na­listes et per­son­na­li­tés poli­tiques qui se sont empres­sés de condam­ner, bien sûr, mais sans JAMAIS citer l’o­ri­gine des insultes. On sait bien que quand on parle d’an­ti­sé­mi­tisme, les Français bien réédu­qués depuis des décen­nies ne vont pas pen­ser à ce genre d’au­teurs, qui donc, ne risquent rien. Même avec une plainte déposée !

• On revient sur le ter­rain de foot, sport le plus raciste qui soit. Lilian Thuram, ex-joueur de l’é­quipe de France, 142 sélec­tions, offi­cier de la Légion d’Honneur et grand don­neur de leçons d’an­ti­ra­cisme (aux blancs seule­ment), a un fils, qui joue éga­le­ment à cou­rir après un bal­lon rond pour essayer de gagner des mil­lions comme Papa. Pas encore aus­si célèbre que son anti­ra­ciste de père, il ne fait guère par­ler de lui sur les pelouses. Papa a dit : « Lorsque vous êtes une per­sonne de cou­leur noire, vous pou­vez vous faire cra­cher des­sus, même à la télé­vi­sion, et les autres autour ne disent rien ». Fiston n’a pas dû bien com­prendre la sen­tence, ou l’a recom­po­sée à sa guise, puisque c’est lui qui a cra­ché au visage de Stefan Posch, à la fin de la ren­contre entre le Borussia Mönchengladbach et Hoffenheim. Stefan Posch est blanc. Pas de réac­tion indi­gnée des jour­na­listes foo­teux, pas d’a­ge­nouille­ment des vingt-deux cou­reurs de bal­lon rond mil­lion­naires sur le rond cen­tral… On ne sait tou­jours pas ce qu’a dit Papa… Black salive(1)…

C’était juste une semaine de racisme ordi­naire dans notre beau pays.…

Patrice LEMAITRE

(1) Je dois ce titre à mon excellent confrère de Breizh Info Yann Valerie