Un cadeau pour les Gilets Jaunes de Cannes

Les Gilets Jaunes de Cannes répondent à Elouann 5 ans

Nous avons été hono­rés et sur­tout très tou­chés par le des­sin de ce petit gar­çon de cinq ans. Eh oui même à cinq ans on peut être éveillé et aimer fort, très fort son pays, même si l’on ne sait pas vrai­ment pour­quoi. La magie de la vie est tou­jours surprenante.

C’est ain­si que Elouann est venu sur le Rond-Point de la Victoire nous remettre son des­sin, notre cadeau de Noël, fait seul dans sa créa­ti­vi­té et sur les conseils tech­niques de son Papa et d’internet. Chapeau mon petit, Notre Enfant de France, notre mas­cotte qui exhale bien­veillance et intelligence.

Les Gilets Jaunes dont tu fais par­tie désor­mais avec ce talent artis­tique et sur­tout intel­lec­tuel nous laissent sereins pour l’avenir de notre France ché­rie. Toi comme d’autres enfants de France seront ces élites de demain emplies de noblesse et d’amour qui, nous en avons la cer­ti­tude, ren­dront pérenne cette nation ances­trale et éter­nelle : la France !

Les Gilets Jaunes de Cannes ain­si que tout ceux qui les sou­tiennent te sou­haitent un joyeux Noël.

Nous t’embrassons très très fort !

Vive la France Libre !

Contact : gjvictoire06@protonmail.com