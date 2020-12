Mauricette entre dans l’Histoire, après Joseph Meister

C’est devant un feu nour­ri de flashs et de jour­na­listes que Mauricette a reçu sa dose de potion magique gau­loise anti Covid-19. Elle devient une héroïne fran­çaise à grands ren­forts média­tiques dans ce pays pré­cur­seur aux 11 vac­cins obli­ga­toires Agnès Buzun. À peine nés, on nous refile onze mala­dies dans le buf­fet. Merci Pasteur, mer­ci les labos.

Alea jac­ta est, la France va res­ter en prière les mois à venir, accro­chés aux bul­le­tins de san­té qui vont suivre notre Mauricette cobaye de 79 ans. Meister, mort en 1940 a sur­vé­cu 55 ans à son ino­cu­la­tion, sou­hai­tons longue vie à notre héroïne natio­nale des temps modernes.

Rappelons que, contrai­re­ment à un sérum, le vac­cin ne soigne pas. L’objectif est en quelques sorte d’i­no­cu­ler la mala­die, en dou­ceur, de façon à entrai­ner le corps à s’en défendre. Rendre arti­fi­ciel­le­ment malade, curieuse méde­cine ! Si vis pacem para vac­ci­mum.

Les vac­cins ont aus­si leurs célèbres ratés, comme ici par­mi bien d’autres : en 2016, le pre­mier pro­gramme de vac­ci­na­tion uni­ver­selle contre la dengue a été lan­cé aux Philippines. Fin 2017, il a été arrê­té en catas­trophe après plu­sieurs morts.

Le Sida a qua­rante ans, mais tou­jours pas de vac­cin. Cependant on le soigne effi­ca­ce­ment aujourd’­hui. Et là, moins d’un an après, le miracle ! On a un vac­cin express pour la Covid-19. Un Corona de la famille des rhumes, juste plus méchant qu’une vilaine grippe et somme toute très peu létale, sauf à être très âgé et cumu­ler d’autres comor­bi­di­tés.

• Pour l’ef­fi­ca­ci­té ? On n’en sait rien. On n’a aucun recul, tous les stades de véri­fi­ca­tions régle­men­taires ont été sup­pri­més .

• Pour les effets secon­daires ? On ver­ra plus tard. Les labo­ra­toires ont fait voter des lois pour qu’ils ne soient pas pour­sui­vis pour cause d’ef­fets secon­daires. Ils prennent l’argent mais n’as­sument aucune res­pon­sa­bi­li­té (Vaccin Covid-19 : les labo­ra­toires ne seront pas res­pon­sables des effets secon­daires).

Par ailleurs, sur la nature des soins de nos « grands » malades, aucune info dans les médias. Comment est soi­gné Emmanuel Macron ? Boris Johnson, Donald Trump et bien d’autres s’en sont sor­ti sans vac­cin.

Si on reve­nait aux fon­da­men­taux de la méde­cine qui consiste à res­ter en bonne san­té pour ne pas tom­ber malade. Mais lors­qu’on est en bonne san­té, on ne consomme pas de médicaments !

Michel Lebon