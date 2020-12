Et si aujourd’hui vous faisiez un don à Nice Provence Info ?

Tout le monde — ou presque — per­çoit que le monde s’en­fonce dans une confu­sion mal­fai­sante en même temps que dans une impasse déses­pé­rante. Le Peuple n’est plus repré­sen­té par ses repré­sen­tants, l’in­for­ma­tion devient de la pro­pa­gande quand ce n’est pas de la mani­pu­la­tion, le Progrès tant adu­lé est une régres­sion dans tous les domaines, le Vivre-Ensemble n’est qu’un Entre-Soi com­mu­nau­taire, les riches s’en­ri­chissent en spé­cu­lant tan­dis que les pauvres s’ap­pau­vrissent en tra­vaillant, les repères s’ef­fondrent les uns après les autres.

Une censure de plus en plus envahissante musèle la parole et la pensée tandis que sont votées les unes après les autres des lois franchement liberticides.

D’éminents pro­fes­seurs en méde­cine paient leur atta­che­ment à la véri­té et à la liber­té de parole. Nice Provence Info a éga­le­ment subi les foudres de la Police de la Pensée en étant anéan­tie par son ancien héber­geur. Nous avons redé­mar­ré un nou­veau site chez un nou­vel héber­geur en Suisse car il est de notre devoir d’éclai­rer la lan­terne de nos conci­toyens si mal­me­nés.

Nice Provence Info s’ap­puie sur une équipe très moti­vée d’é­di­to­ria­listes béné­voles, ce qui est une condi­tion de leur liber­té. Pour la même rai­son nous refu­sons toutes les offres de publi­ci­té ou de pro­fi­lage que nous rece­vons. Nous pen­sons que la publi­ci­té est la porte d’en­trée du contrôle du conte­nu et un acte d’al­lé­geance à la domi­na­tion du para­digme marchand.

Pour autant nous devons assu­rer des frais de fonc­tion­ne­ment liés à l’hé­ber­ge­ment et à l’en­voi de notre lettre-maga­zine heb­do­ma­daire, et il faut bien un peu d’argent pour faire chauf­fer la mar­mite. Certes Zaratoustra nous dit : « Non, je ne fais pas l’au­mône. Je ne suis pas assez pauvre pour cela. » Nous ne men­dions pas et ne sol­li­ci­tons pas votre obole.