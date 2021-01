2021, la fin de l’imposture ?

2020 aura été une année noire pour nos libertés et la démocratie

Qu’on en juge :

• enfer­me­ment psy­chia­trique pour les per­sonnes déran­geantes (lire Au secours, Staline revient ! Où ? En France ! du 15 décembre 2020) ;

• vote par le par­le­ment d’une loi auto­ri­sant l’in­car­cé­ra­tion arbi­traire (lire Quel est ce pays qui a déci­dé d’incarcérer sans juge­ment ? du 26 novembre 2020);

• un pro­jet de loi — qui sera pro­ba­ble­ment votée dans les tout pro­chains jours avec la com­pli­ci­té d’un par­le­ment fan­toche et des médias sub­ven­tion­nés — pré­voit de res­treindre la liber­té de cir­cu­la­tion aux per­sonnes non vac­ci­nées (lire Ma semaine d’observation de l’info [mar­di 22 décembre 2020])

• le ministre du plan annonce qu’il est favo­rable à un pas­se­port sani­taire ;

• mise à mort des res­tau­ra­teurs et de cen­taines de mil­liers de petites entre­prises ;

• confi­ne­ments, couvre-feu, etc., sans par­ler du port obli­ga­toire d’un masque non seule­ment inutile, mais néfaste.

Tout cela au nom d’une pan­dé­mie essen­tiel­le­ment poli­ti­co-média­tique et qui n’a de pan­dé­mie que le nom car la Covid-19 ne tue pas plus qu’une grippe sai­son­nière ain­si que l’in­diquent toutes les sta­tis­tiques publiques.

Les méde­cins cou­ra­geux qui dénoncent cette dérive tota­li­taire sont très sévè­re­ment sanc­tion­nés par des struc­tures obs­cu­ran­tistes (Les deux pro­fes­seurs Raoult et Perronne sont visés, comme quatre autres méde­cins, par une plainte du Conseil natio­nal de l’ordre, pour leurs pro­pos sur le Covid-19).

Dans le même temps des évé­ne­ments majeurs pour l’a­ve­nir se déroulent aux États-Unis. Donald Trump conteste l’é­lec­tion tru­quée de Joe Biden, qui n’a pas été élu par les urnes mais par les médias. Une fraude mas­sive, por­tant sur plu­sieurs cen­taines de mil­liers de voix et avec la contri­bu­tion de machines élec­tro­niques de décompte tra­fi­quées, se fait jour dans la « plus grande démo­cra­tie au mode ». Ainsi donc dans quelques jours la pla­nète entière décou­vri­ra — atter­rée — que le temple de la démo­cra­tie n’est en fait que le temple de la tri­che­rie et de la per­ver­si­té.

Le modèle mondial de démocratie serait-il une imposture ?

Mais rien n’est gagné pour autant car l’ad­mi­nis­tra­tion amé­ri­caine est cor­rom­pue jus­qu’à la moelle.

Les États-Unis, la France, l’Europe peuvent plonger — ou pas — dans des décennies de dictature obscurantiste