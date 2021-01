Ma semaine d’observation de l’info (3 janvier 2021)

Dimanche 27 décembre 2020

On com­prend mieux pour­quoi Gilead sub­ven­tionne autant les méde­cins char­gés de la bonne parole, inter­ve­nant dans nos piètres jour­naux télé­vi­sés, ou pre­nant une part impor­tante dans la lutte contre les « com­plo­tistes » à la Raoult.

France Soir en avait dres­sé une liste au mois de juin. On ima­gine que depuis, rien ne s’est arran­gé et que même, les émo­lu­ments ont dû encore aug­men­ter.

On apprend par le Canard Enchaîné, tou­jours bien infor­mé, que la Commission Européenne a signé le 7 octobre un énorme contrat concer­nant le médi­ca­ment de Gilead, le Remdesivir, cen­sé lut­ter contre la Covid19. Ceci, alors que l’OMS n’a­vait pas encore ren­du ses conclu­sions ! 500 000 doses ont ain­si été ache­tées, au prix de… 1 970€ la dose ! Je vous laisse faire le cal­cul à 9 zéros.. Manque de chance, une semaine après la signa­ture du contrat, l’OMS ren­dait son ver­dict : « Le Remdesivir semble n’a­voir pas ou peu d’ef­fets sur les patients hos­pi­ta­li­sés ». Beaucoup d’États ont quand même payé les doses, sauf, c’est remar­quable, la France qui l’a­vait déjà jugé inefficace.

Lundi 28 décembre 2020

À quoi recon­naît-on un Réunionnais ? À son ongle très long ou à son onzième doigt ? Question bien banale en soi, qui n’ap­pelle pas à fouet­ter le moindre chat. Et pour­tant, l’Union des étu­diants réunion­nais de l’hexa­gone (UERH) a tout de même sai­si le CSA ; l’ex-miss-France Valérie Bègue a, elle, esti­mé qu’il s’a­gis­sait de racisme bien ordi­naire. L’animateur des « Douze coups de midi » a donc dû faire son acte de contri­tion pré­sen­ter des excuses publiques, deman­dant « mille par­dons » aux per­sonnes heur­tées par cette ques­tion. Ce qui devrait faire quand même pas mal de par­dons pour cha­cune !

Cette dic­ta­ture des ultra-mino­ri­tés com­mence à deve­nir fran­che­ment insup­por­table ! Il ne serait jamais venu à l’i­dée des Auvergnats radins, des Bretons têtus, des Marseillais men­teurs ou des Niçois fri­meurs de por­ter plainte pour ce genre de plai­san­te­rie. Mais on n’est plus dans le même monde. Aujourd’hui, les mino­ri­tés raciales, sexuelles, ont tous les droits et imposent des devoirs à ceux qui n’en font pas par­tie. Quand va t‑on réagir au lieu de s’ex­cu­ser et de se mettre à plat-ventre ?

Mardi 29 décembre 2020

À par­tir du 4 jan­vier, le gou­ver­ne­ment va créer un fichier sur les per­sonnes qui se sont fait vac­ci­ner contre le Covid. Ce fichier com­pren­dra les noms, les pré­noms, les dates de nais­sance, ain­si que la date et le lieu de la vac­ci­na­tion, le modèle de vac­cin uti­li­sé et l’identité du soi­gnant qui a réa­li­sé l’acte.

Les infor­ma­tions qui per­met­tront la créa­tion et l’envoi du bon de vac­ci­na­tion aux per­sonnes « éli­gibles » seront même col­lec­tées dans le fichier auprès de l’Assurance mala­die sans l’accord des per­sonnes ! Vous n’y croyez tou­jours pas ?

Ce décret peut sem­bler inof­fen­sif dans l’é­tat, mais il faut savoir que sont visées par ce fichier non seule­ment les per­sonnes vac­ci­nées mais aus­si les per­sonnes invi­tées à se faire vac­ci­ner (sous enten­du : refu­sant de se faire vac­ci­ner). Ceci per­met­tra de consti­tuer le « pas­se­port vac­ci­nal » pré­voyant de res­treindre les liber­tés des per­sonnes non vac­ci­nées, comme il est sti­pu­lé dans le pro­jet de loi du gou­ver­ne­ment sur le vac­cin obli­ga­toire qui n’est pas reti­ré… mais sim­ple­ment repor­té. Du reste ce pas­se­port vac­ci­nal est déjà annon­cé par le gou­ver­ne­ment.

Le Haut Commissaire au Plan, François Bayrou, s’est publi­que­ment décla­ré favo­rable à un pas­se­port sani­taire.

Mercredi 30 décembre 2020

C’est une pre­mière : l’Agence Fédérale Médicale et Biologique (FMBA) de Russie a annon­cé le déve­lop­pe­ment d’un médi­ca­ment pour lut­ter contre la Covid-19. Les essais pré-cli­niques ont démon­tré son effi­ca­ci­té à 99%, annonce l’ins­ti­tu­tion.

Ce médi­ca­ment est le pre­mier médi­ca­ment qui affecte direc­te­ment le virus. C’est un anti­dote contre le coro­na­vi­rus. Jusqu’à pré­sent il n’exis­tait pas de médi­ca­ment spé­ci­fique pour s’at­ta­quer à la mala­die. C’est donc de Russie que nous vient la lueur qui per­met­trait de lut­ter sans pas­ser par le vac­cin, qui du reste n’en est pas un ! Ce qui risque d’en­ve­ni­mer encore les rela­tions entre la Russie et la finance globalisée.

Jeudi 31 décembre 2020

Selon un son­dage réa­li­sé par Gallup publié le 29 décembre, Donald Trump est l’homme le plus admi­ré des États-Unis. Il détrône ain­si Barack Obama, qui déte­nait ce titre depuis 12 ans. Son épouse Michelle reste néan­moins en tête du clas­se­ment fémi­nin. Les jour­na­leux qui nous le décrivent avec constance comme un fou et un débile incom­pé­tent depuis quatre ans vont sans doute nous expli­quer pourquoi !

Vendredi 1er janvier 2020

Je sou­haite pour 2021 que Corona rede­vienne une bière, que les masques ne servent plus qu’au moment de Carnaval, que les tests soient réser­vés à l’en­sei­gne­ment, et que l’on puisse à nou­veau cir­cu­ler sans mon­trer une attes­ta­tion bidon.



Samedi 2 janvier 2020

La rédac­tion de Nice Provence Info pré­sente toutes ses féli­ci­ta­tions au doc­teur Karine Lacombe qui vient d’être déco­rée che­va­lier de la Légion d’hon­neur, sans doute en remer­cie­ment pour ser­vices ren­dus pour le col­por­tage de la bonne parole anti-Raoult, pen­dant des heures sur les chaînes de télé­vi­sions accréditées.

Bonne semaine à tous, et à dimanche pro­chain…

Patrice LEMAÎTRE