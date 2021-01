Ma semaine d’observation de l’info (10 janvier 2021)

Jeudi 7 janvier 2020

Prise du Capitole à Washington cette nuit par des par­ti­sans de Donald Trump. Une par­tie de l’Amérique mani­feste parce que les élec­tions ont été enta­chées d’im­menses et graves irré­gu­la­ri­tés, et qu’ils estiment qu’on les leur a volées.

Les appels au calme lan­cés par le Président (encore) en exer­cice, sur les réseaux sociaux sont tout sim­ple­ment cen­su­rés par FaceBook et Tweeter.

C’est une insurrection.

1er mai 2002, des mil­liers de mani­fes­tants à Paris pro­testent contre le résul­tat du 1er tout de l’é­lec­tion pré­si­den­tielle, pour la seule et simple rai­son que Jean-Marie Le Pen arrive en seconde posi­tion… alors même que cela fai­sait par­tie du plan des com­plo­teurs qui étaient ain­si assu­rés de la vic­toire de leur can­di­dat ! Et on ne parle même pas de fraude élec­to­rale.

C’est une manifestation.

Vendredi 8 janvier 2020

Philippe Herlin est éco­no­miste, doc­teur en éco­no­mie du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers), auteur de plu­sieurs ouvrages et chro­ni­queur notam­ment sur France Culture.

Il vient de faire une décou­verte inté­res­sante sur le site de san­té publique France : en 2020, 599 per­sonnes de moins de 65 ans (sans comor­bi­di­té connue), sont mortes du Covid 19, sur une popu­la­tion totale (- de 65 ans) de 53 313 125 per­sonnes. Soit un taux de mor­ta­li­té de 0,00001% ! Cela jus­ti­fie qu’il faille vac­ci­ner tout le monde, n’est-ce pas ?

Samedi 9 janvier 2020

Un concur­rent sérieux pour la plus grosse stu­pi­di­té de l’an­née. Emmanuel Cleaver, séna­teur démo­crate, était char­gé dimanche der­nier, du dis­cours d’i­nau­gu­ra­tion de la pre­mière ses­sion par­le­men­taire du 117e Congrès amé­ri­cain. Les Démocrates, c’est la gauche amé­ri­caine, pous­sés par une solide idéo­lo­gie gen­riste, BLM, LGBTQ et le reste. En gros, un conden­sé de EELV et LFI en France. Les élec­teurs de Trump ne les aiment pas, on peut com­prendre pour­quoi.

À la fin de son dis­cours, au nom de l’inclusion et de « la lutte pour les droits des mino­ri­tés », le sémillant séna­teur a pro­non­cé une curieuse conclu­sion. Étant per­sua­dé que « Amen » était un mot anglais, son intime idéo­lo­gie lui a don­né l’ordre, d’ap­pli­quer la gram­maire inclu­sive. Et c’est ain­si qu’il a oac­co­lé au latin « Amen », le très démo­crate « A‑women ». La bêtise brute : on ne peut être idéo­logue gen­riste et instruit !