La bataille des mots conditionne celle des idées

Bonjour Monsieur Bardella,

Peut-être vou­liez-vous dire « délo­ca­li­sa­tion », voire tout sim­ple­ment « loca­li­sa­tion » ? En effet, « relo­ca­li­sa­tion » sous-entend que ces gens venaient à l’o­ri­gine de nos pro­vinces et que l’o­pé­ra­tion gou­ver­ne­men­tale vise­rait à les y renvoyer.

Ce n’est pas le cas. Je suis qua­li­fié pour vous l’af­fir­mer : habi­tant en pro­vince, je vous cer­ti­fie que ceux dont vous par­lez ne viennent pas de chez nous. Sachez-le bien en ville, notam­ment à Paris.

Parallèlement, je crois que vous pra­ti­quez aus­si une autre erreur de voca­bu­laire. De ce que nous consta­tons sur le ter­rain, ces gens ne sont pas des « migrants » (par­ti­cipe pré­sent abu­si­ve­ment uti­li­sé comme nom com­mun) mais des immi­grés clan­des­tins (au sens lit­té­ral comme au sens légal).

Bien nom­mer les gens, les choses, les adver­saires et les pro­blèmes, c’est un préa­lable indis­pen­sable au com­bat. Fond et forme sont indis­so­ciables. C’est vrai en polé­mique. C’est vrai aus­si en politique.

Je vous sou­haite bon cou­rage pour « remettre la France en ordre ». Vous avez rai­son, c’est « urgent ». Nous ver­rons bien si les Français peuvent comp­ter sur vous, que ce soit pour régler l’invasion et la loca­li­sa­tion des clan­des­tins ou pour nous pré­ser­ver d’autres périls tout aus­si impor­tants et immi­nents qui guettent la France. Pourvu que vous n’oubliiez pas que la bataille des mots condi­tionne celle des idées, qui elle-même pré­cède et pré­pare les com­bats de ter­rain. Employer le voca­bu­laire for­gé par l’adversaire, c’est se condam­ner à jouer tou­jours à l’extérieur et jamais à domi­cile. Sur notre ter­rain, précisément.

Bien à vous,

Marc Desgorces-Roumilhac