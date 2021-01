Valérie Bugault annonce son nouveau site internet

Ce site a une double voca­tion :

• cen­tra­li­ser l’ac­cès à mes tra­vaux et

• être le point de départ d’une « École de droit alter­na­tif », via mon cercle de réflexion « RévoluDroit ».

Il est un appel :

• à réfor­mer la chose publique,

• à repen­ser le Droit et

• à se réap­pro­prier la poli­tique.

Je compte sur toutes les bonnes volon­tés, à la fois en termes de com­pé­tences juri­diques et en termes de sou­tien finan­cier, pour faire avan­cer ce pro­jet de renou­veau civi­li­sa­tion­nel.

Je compte éga­le­ment et hum­ble­ment sur vous pour assu­rer la dif­fu­sion la plus large pos­sible de cette « naissance ».

Valérie Bugault