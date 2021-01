Quand des jeunes meurent parce qu’on protège les vieux

Dans la nuit du 8 au 9 jan­vier 2021, un étu­diant de la facul­té de droit de l’université Jean Moulin Lyon 3 s’est défe­nes­tré dans la rési­dence uni­ver­si­taire où il logeait, à Villeurbanne, en se jetant du 4e étage. Il est actuel­le­ment hos­pi­ta­li­sé ente la vie et la mort. Une enquête est en cours mais il ne fait aucun doute que son geste est lié à la détresse psy­cho­lo­gique. La fer­me­ture des uni­ver­si­tés, les cours à dis­tance, l’arrêt des acti­vi­tés spor­tives, cultu­relles et fes­tives ont favo­ri­sé l’isolement ; la situa­tion éco­no­mique qui fait explo­ser le chô­mage et assèche le gise­ment de « petits bou­lots » a pré­ci­pi­té les plus fra­giles dans la pré­ca­ri­té et l’angoisse.

Suite à ce drame, un étu­diant en droit à Lyon 3, Romain Narbonnet, a lan­cé un cri d’alerte dans un post Facebook : « La situa­tion est alar­mante », a‑t-il écrit, poin­tant du doigt l’isolement des jeunes et des étu­diants en par­ti­cu­liers. Ce post a sus­ci­té de nom­breuses réac­tions (plus de 9 000 par­tages) et Romain affirme rece­voir actuel­le­ment des mes­sages « de per­sonnes qui sont en grande détresse et qui réflé­chissent à en venir à de tels actes ». Le syn­di­cat uni­ver­si­taire Solidaires Etudiants Lyon‑2, quant à lui, affirme qu’il ne s’agit pas de la pre­mière ten­ta­tive de sui­cide d’étudiant depuis le début de cette crise, esti­mant que celle-ci « favo­rise la détresse psychologique ».

Nos élites imposent une crise sani­taire tout en s’ef­for­çant de pré­ser­ver coûte que coûte les années de vie rési­duelles des « papy-boo­mers », ces pri­vi­lé­giés des trente glo­rieuses qui n’avaient d’autre des­sein que celui de « jouir sans entrave ».

Ceci débouche désor­mais sur des drames humains plus graves que des décès dans les EHPAD. Aujourd’hui, ce sont les étu­diants qui sont tou­chés, demain ce sera les res­tau­ra­teurs, après-demain d’autres encore… Ainsi, la jeu­nesse paie-t-elle un lourd tri­but à la situa­tion sani­taire telle qu’elle est orches­trée. Si les jeunes sont sani­tai­re­ment moins tou­chés que leurs aînés, ils souffrent bien davan­tage des mesures res­tric­tives éco­no­miques, maté­rielles et sociales mises en place sans dis­cer­ne­ment. L’isolement les frappe cruel­le­ment à l’âge où le col­lec­tif et le lien social jouent un rôle fon­da­men­tal dans l’épanouissement. La crise actuelle bou­le­verse donc pro­fon­dé­ment l’entrée dans la vie de ces jeunes ain­si que leur vision du monde.

Un son­dage Ifop exclu­sif pour La Tribune et Europe1, vient en appor­ter la preuve : près de neuf son­dés sur dix (87 %) pensent que « ce sont les jeunes géné­ra­tions qui vont payer pen­dant des décen­nies la dette contrac­tée au cours de la crise du coro­na­vi­rus » ! Ils sont 78 % à se plaindre de ne pas pou­voir vivre une vie sociale et affec­tive nor­male et 66 % estiment qu’ils sont injus­te­ment accu­sés d’être les res­pon­sables des rebonds de l’épidémie ! Mieux, ces jeunes qui s’étaient tant mobi­li­sés pour la pla­nète et la tran­si­tion éco­lo­gique sont aujourd’hui majo­ri­taires (55 %) pour dire qu’il faut favo­ri­ser l’emploi et sus­pendre cette fameuse tran­si­tion éco­lo­gique. C’est dire la pro­fon­deur du malaise qui les frappe.

Faut-il s’en éton­ner ? Pas vrai­ment puisque la ges­tion de cette crise sani­taire qui a fait le choix du sacri­fice éco­no­mique et social pour sau­ver des ves­tiges est en train de pour­rir l’avenir de nos enfants. D’ailleurs, dans le son­dage pré­cé­dem­ment évo­qué, la majo­ri­té des jeunes inter­ro­gés (54 %), dit que la jeu­nesse est sacri­fiée au pro­fit des plus âgés ! Cette jeu­nesse que nos élites jugent par­ti­cu­liè­re­ment mature et res­pon­sable, cen­sée apte à nous mon­trer les bons che­mins avec beau­coup de luci­di­té – quand il s’agit des che­mins « pro­gres­sistes », évi­dem­ment –, est en train de ruer dans les bran­cards. Elle sup­porte mal d’être immo­lée et le clame sur les réseaux sociaux comme un cer­tain « Esca_​FRANCE » : « On détruit la vie et l’avenir des nou­velles géné­ra­tions qui consti­tuent l’avenir de la France pour des dizaines d’années pour faire grat­ter 2 à 5 ans à l’ultra majo­ri­té des gens en réa à cause du Covid-19. Rationnellement et prag­ma­ti­que­ment c’est pathé­tique : on est lit­té­ra­le­ment en train d’anéantir et de détruire le futur de notre pays pour sau­ver à 90 % des mou­rants. Des gens qui ont vécu les trente glo­rieuses et une vie entière de richesse, de plein emploi, de coût bas et de plai­sirs. Notre géné­ra­tion en gar­de­ra une amer­tume et une haine des anciens toute sa vie : y’a qu’à voir la côte des baby boo­mers par­mi la nou­velle géné­ra­tion et ça ne fait qu’empirer. » La France se trouve donc au bord d’une d’une guerre des générations.

On répugne, dans les socié­tés du confort éri­gé en idéal abso­lu, par­ti­cu­liè­re­ment en France, à évo­quer la valeur d’une vie dans le débat public. Les Britanniques, eux, ne répugnent pas à le faire : ils éva­luent la per­ti­nence des pro­to­coles médi­caux coû­teux en esti­mant leur béné­fice en QALY (qua­li­ty-adjus­ted life year) ou DALY (disa­bi­li­ty-adjus­ted life year), c’est à dire en années de vie gagnées ajus­tées d’un coef­fi­cient de qua­li­té. Un prag­ma­tisme héri­té de la 2e guerre mon­diale, sans doute, durant laquelle ils ont été capables d’accepter le sang, la sueur, les larmes et la mort de beau­coup de leurs sem­blables au nom d’un inté­rêt supé­rieur. Aujourd’hui un défi sem­blable se pré­sente puisque Macron a décla­ré avec force pathos que nous étions en guerre mais l’intérêt supé­rieur n’existe plus car il n’y a plus de nation. Il n’y a plus qu’une République avec laquelle les « citoyens » sont en « contrat » ; ce qui écarte de fait toute idée de patrie et de sen­ti­ment natio­nal, et par suite de solidarité.

On sait la jeu­nesse prompte à des­cendre dans la rue quand elle s’estime flouée. Nos diri­geants devrait le gar­der à l’esprit et consi­dé­rer que la ten­ta­tive de sui­cide de cet étu­diant lyon­nais est un signal d’alerte. Les jeunes sont à bout et des signes indiquent qu’ils sont prêts à se sou­le­ver contre la ges­tion débile de cette épi­dé­mie de mau­vaise grippe. Quand ils se met­tront en mou­ve­ment, Macron par­vien­dra-t-il à les mater en les gazant et en les matra­quant comme les Gilets Jaunes ?

Charles André