Covid-19 : pile je gagne, face tu perds

1997 : Microsoft sauve Apple de la faillite Steve Jobs réin­tègre le conseil d’administration d’Apple en 1996. Une nou­velle ère s’ouvre. Le Californien com­prend que la socié­té qu’il a cofon­dée 20 ans plus tôt est à deux doigts de la faillite. Voici les paroles de Jobs rap­por­tées par Walter Isaacson dans sa bio­gra­phie : « J’ai dit (à Bill Gates) que je vou­lais dépo­ser les armes. Si nous conti­nuons les pour­suites, dans quelques années tu pour­rais être condam­né à nous ver­ser un mil­liard de dol­lars de dom­mages et inté­rêts. Tu le sais aus­si bien que moi. Mais Apple sera mort d’i­ci là, si nous ne met­tons pas fin à la guerre ». En août 1997, les deux groupes rendent public un par­te­na­riat qui per­met à Apple de se relan­cer. La firme de Bill Gates achète pour 150 mil­lions de dol­lars d’actions Apple, soit 6,5% du capi­tal. En échange, la firme de Cupertino aban­donne les pour­suites. « Nous devons ces­ser de croire qu’il faut que Microsoft perde pour qu’Apple gagne, déclare alors Steve Jobs. En ce qui me concerne, la com­pé­ti­tion entre Apple et Microsoft est ter­mi­née. » En sau­vant son ancien rival, Microsoft tente en fait de bri­ser son image de « mono­pole à abattre ». Gagnant sur tous les fronts, Microsoft semble indes­truc­tible. En 1999, elle enre­gistre une capi­ta­li­sa­tion bour­sière record de 620 mil­liards de dol­lars ! [source Le Parisien