Ma semaine d’observation de l’info (24 janvier 2021)

Dimanche 17 janvier 2021

« Des émeutes éparses eurent lieu tout au long de la nuit, et bien au delà dans le temps. Un bilan immé­dia­te­ment post élec­to­ral fait état de 367 voi­tures incen­diées, 28 poli­ciers bles­sés et 270 arres­ta­tions (…) à 6heures du matin.

Les soi­rées qui sui­virent furent sem­blables : trois bon­bonnes de gaz furent retrou­vées sous des voi­tures de police à Rennes, un engin incen­diaire fut retrou­vé sous une dépan­neuse des forces de l’ordre à Paris, de nom­breuses attaques de bus eurent lieu en région pari­sienne, un incen­die cri­mi­nel se décla­ra à l’é­cole de la Lanterne à Évry, une ten­ta­tive d’in­cen­die se pro­dui­sit contre un centre d’ac­tion sociale dans ce même chef-lieu de l’Essonne, des abri­bus et des cabines télé­pho­niques furent bri­sés à tra­vers le pays, des maga­sins furent rava­gés, des feux de pou­belles obser­vés… »*

Lorsqu’on relit ce bilan post-élec­to­ral, on peut com­pa­rer avec la « prise » du Pentagone par les par­ti­sans de Trump, qui passe à côté pour un pique-nique de joyeux drilles.

Il s’a­git de la réac­tion de la gauche à l’é­lec­tion de Nicolas Sarkozy le 6 mai 2007. Président élu pour­tant selon le pro­ces­sus démo­cra­tique en vigueur. Mais il était consi­dé­ré « de droite ». Et les réac­tions furent immen­sé­ment plus vio­lentes que ce jour de jan­vier à Washington. Ce que les jour­na­listes ont cer­tai­ne­ment oublié. Peut-être parce que ceux qui agirent en ce jour de mai sont les mêmes qui s’of­fusquent aujourd’­hui ce jour de jan­vier.

*L’extrait ci-des­sus est tiré de l’ex­cellent livre de Frank Buleux « La guerre sociale qui vient » aux édi­tions Dualpha.

Mardi 19 janvier 2021

Covid : et si on regar­dait les chiffres autre­ment ?

Tous les soirs nous avons droit à la lita­nie publiée par le minis­tère de la san­té concer­nant les per­sonnes atteintes de la Covid. Publication on ne peut plus anxio­gène, en par­ti­cu­lier pour les per­sonnes fra­giles psy­cho­lo­gi­que­ment ou les per­sonnes âgées. D’accord pour ces chiffres, mais on peut les pré­sen­ter autre­ment. Si on se réfère aux don­nées publiées hier, on peut annon­cer que :