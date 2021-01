Alerte ! Un tsunami s’approche de la Côte !

Décidément l’or­gane de pro­pa­gande local qui a rache­té l’en­seigne Nice Matin ne sait plus com­ment s’y prendre pour nous faire peur.

Bref rap­pel :

(voir notre article du 6 jan­vier 2021 : Pandémie : après la peur, la panique !)

Comme la deuxième vague s’est éva­nouie sur la plage de la Promenade des Anglais et que cer­tains attendent déses­pé­ré­ment la troi­sième vague pour « main­te­nir l’am­biance » et que les Français com­pre­naient peu à peu que le coro­na­vi­rus ne tuait guère plus qu’une grippe sai­son­nière, il fal­lait bien trou­ver un second souffle pour main­te­nir le cli­mat d’an­goisse : le variant anglais est arri­vé à la res­cousse. Personne du reste ne relève que ce variant vient du pays qui a vac­ci­né en masse sa popu­la­tion en décembre 2020 : Covid-19 : pre­mier pays occi­den­tal à lan­cer la vac­ci­na­tion, com­ment le Royaume-Uni orga­nise son « V‑Day ».