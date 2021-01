Pourquoi le restaurateur niçois a‑t‑il joué perso ?

Bref dans cette affaire, seul l’État sort gagnant. Même pas sûr que le res­tau­ra­teur se soit fait un coup de pub. Celui-ci n’a pas com­pris que le mou­ve­ment ne peut l’emporter que s’il emporte avec lui la masse immense des Français exas­pé­rés. Le gou­ver­ne­ment le sait bien qui n’a aucune dif­fi­cul­té à bri­ser un res­tau­ra­teur iso­lé et quelques dizaines de clients aven­tu­reux. Mais il peut en être tout autre­ment si les res­tau­ra­teurs suivent l’exemple ita­lien et ouvrent tous ensemble : tous pour un, un pour tous ! Ce qui se dit outre-atlan­tique : where we go one, we go all ! Ce sera peut-être le cas ce 1er février : Je vais au res­tau­rant le 1er février !

Massimo Luce