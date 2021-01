À Cannes, le béton enfoui dans la mer devient « éco-musée »

Mais « musée » et « éco », là, le maire de Cannes se paie des mots et de la figure de ses élec­teurs contri­buables qui savent encore le sens des mots :

Musée ? En quoi ces mou­lages mas­sifs en béton sans aucune créa­ti­vi­té artis­tique consti­tuent-ils un musée ? Rappelons qu’un musée est un « éta­blis­se­ment ouvert au public où sont conser­vés, réper­to­riés, clas­sés des objets, des docu­ments, des col­lec­tions d’in­té­rêt artis­tique, scien­ti­fique ou tech­nique, dans un but socio­cul­tu­rel, scien­ti­fique et péda­go­gique ». Qu’est-ce qui est réper­to­rié, clas­sé, archi­vé ici ? Où est l’in­té­rêt artis­tique, scien­ti­fique ou tech­nique ? Si ce n’est dans la tête du maire qui veut y voir « une œuvre oni­rique ».

Écologique ? Ah bon ? Le béton à la mer devient éco­lo­gique lors­qu’il est jeté au large des îles de Lérins ? S’il vou­lait prendre une mesure éco­lo­gique, le maire n’a­vait qu’à inter­dire le mouillage pro­lon­gé entre les îles Sainte Marguerite et Saint Honorat. Mais ça, c’est une autre his­toire autre­ment plus dif­fi­cile qui requiert du cou­rage poli­tique et non plus du blabla.

Cette opé­ra­tion pose éga­le­ment une autre ques­tion : de quel droit le maire de Cannes dis­pose-t-il de ces fonds marins ? Qui l’a auto­ri­sé à s’en acca­pa­rer ? Et puis aus­si, les citoyens peuvent chan­ger le nom des rues ou débou­lon­ner les sta­tues à l’is­sue des man­dats de cer­tains élus. C’est chose cou­rante. Mais là ? Qui ira repê­cher ces déchets ?

Nos maires dis­posent de manière dis­cré­tion­naire et sou­vent très opaque du « 1% artis­tique ». Ces bud­gets sont uti­li­sés pour com­plaire à leur égo et à cer­tains amis. Nous l’a­vons vu tout récem­ment à Nice éga­le­ment où le maire a rasé sans la moindre concer­ta­tion la fon­taine de la place du Palais (lire Fontaine du Palais de Nice : le mécon­ten­te­ment déborde du 23 jan­vier 2021).

Décidément il reste encore des pro­grès à faire pour que nos poli­ti­ciens mettent fin au mépris de leurs « administrés ».

Massimo Luce

[NDLR] Illustration à la une : tétra­pode enfoui (source Concrete Layer Innovations)