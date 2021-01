Samedi 30 janvier, les Niçois ont battu le pavé en ordre dispersé

Côté fon­taine, les bio-éthiques de « Marchons enfants » et de l’autre côté de la rue, les « Loi de Sécurité glo­bale », se sont regar­dés en chiens de faïence, sépa­rés par un cor­don mas­sif de forces de l’ordre. Il faut dire qu’on ne mélange pas les tor­chons rouges et les ser­viettes bleues. La conver­gence des luttes contre la dic­ta­ture macro­nienne, ce sera pour la Saint Glinglin. Ce qui fait bien l’af­faire du gou­ver­ne­ment qui avance ses pions comme si de rien n’était.

Le qui­dam, qui pas­sait par là, aura sur­tout remar­qué les escouades de Gardes mobiles robo­cops et leurs véhi­cules, les motards de la Police natio­nale, les scoo­ters de la Police muni­ci­pale. Ils auront assu­ré­ment été les plus nom­breux et les plus unis sur cette espla­nade niçoise.

Michel Lebon