Ma semaine d’observation de l’info (7 février 2021)

Dimanche 31 janvier 2021

À l’ap­pel de par­tis dits de gauche (Parti Communiste, Nouveau Parti anti­ca­pi­ta­liste, Europe Écologie Les Verts et LREM) mais aus­si d’as­so­cia­tions comme la Ligue des Droits de l’Homme et la CIMADE, une soixan­taine de per­sonnes, c’est à dire huit à dix par asso­cia­tion, se sont réunies ven­dre­di au col du Portillon dans les Pyrénées, là où une soixan­taine de jeunes (pour une seule asso­cia­tion) de Génération Identitaire avaient mani­fes­té contre le pas­sage de immi­grés clan­des­tins (entraî­nant for­cé­ment celui de ter­ro­ristes) de l’Espagne vers la France.

Deux actions simi­laires, res­sem­blantes, mais avec une dif­fé­rence notoire :

Les jeunes de Génération Identitaire n’ont à aucun moment enfreint la loi. Ils ont au contraire deman­dé à ce que celle-ci soit res­pec­tée, et que la fron­tière soit sur­veillée.

Les membres des asso­cia­tions citées plus haut demandent au contraire de déso­béir for­mel­le­ment à la loi, et d’ai­der ces immi­grés clan­des­tins venus de tous hori­zons à péné­trer illé­ga­le­ment sur le ter­ri­toire natio­nal, au risque de voir se per­pé­trer de nou­veaux atten­tats comme celui de Nice com­mis par Brahim Aouissaoui, un Tunisien de 21 ans, arri­vé deux jours plus tôt en France !

Gérard Darmanin, plus ins­pi­ré par une idéo­lo­gie mal­saine que par la sécu­ri­té des Français, demande la dis­so­lu­tion de Génération Identitaire qui n’a com­mis aucun délit.

Nous deman­dons à notre tour la dis­so­lu­tion du Parti Communiste, de Nouveau Parti anti­ca­pi­ta­liste, d’Europe Écologie Les Verts, de LREM, de la Ligue des Droits de l’Homme et la CIMADE, tous cou­pables d’aide à l’in­tro­duc­tion de clan­des­tins en France, et donc de com­pli­ci­té de ter­ro­risme.

Mais il est vrai que le ministre de l’in­té­rieur vient de décla­rer « Notre enne­mi est d’ordre idéo­lo­gique, et ne relève pas de l’im­mi­gra­tion. Les trois quarts des atten­tats ont été com­mis par des Français ». Ce dont per­sonne ne doute.

Lundi 1er février 2021

On parle beau­coup de Navalny en ce moment. L’opposant russe très média­tique à Vladimir Poutine vient d’être condam­né à deux ans de pri­son fermes, après la révo­ca­tion d’un sur­sis qui lui avait été accor­dé en 2014. Navalny était jugé pour avoir vio­lé à au moins six reprises entre jan­vier et mi-août 2020, les condi­tions du contrôle judi­ciaire exi­gées par cette peine avec sur­sis. Ce qui peut sem­bler nor­mal, mais qui attire quand même les foudres des gou­ver­ne­ments euro­péens som­més par Moscou de s’oc­cu­per de leurs affaires.

Navalny s’est fait remar­quer il y a peu, en pré­sen­tant une vidéo mon­trant selon lui, un palais appar­te­nant à Poutine, aux pièces luxueuses, mais réa­li­sées en images de syn­thèse. Toute la presse mains­tream fran­çaise en fait ses choux gras, glo­sant sur le théâtre, l’a­qua-dis­co­thèque, le casi­no, tout était bon pour salir le maître du Kremlin, qui avait répon­du laco­ni­que­ment : « Rien de ce qui est mon­tré ne m’ap­par­tient ! »

Mais, pan sur le bec, comme diraient nos confrères du « Canard enchai­né », la pla­te­forme Télégram Mash a enquê­té et le résul­tat est loin de ce qui avait été pré­sen­té par Navalny.

Le mil­liar­daire russe Arkadi Rotenberg a décla­ré le 30 jan­vier en être le pro­prié­taire. « Désormais, ce n’est plus un secret. Je suis béné­fi­ciaire de ce site », a t‑il confié dans un entre­tien à la pla­te­forme Telegram Mash, affir­mant éga­le­ment s’oc­cu­per du lieu depuis plu­sieurs années. « Nous vou­lons y construire une rési­dence hôte­lière. C’est pour cette rai­son qu’il y a beau­coup de pièces ».

Nous ver­rons com­bien de médias feront leur méa-culpa…