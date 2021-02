Le conseil municipal de Louis Nègre bâillonné

Le der­nier conseil muni­ci­pal du jeu­di 10 décembre 2020 s’est tenu d’une façon inac­cep­table.

La salle du gym­nase était mal chauf­fée, une carafe d’eau et un gobe­let plas­tique devant chaque conseiller.

La séance com­men­cée à 16 heures s’est ter­mi­née à 00h10, après que les élus du Rassemblement cagnois ont quit­té la salle à minuit, soit 8 heures de débats sans inter­rup­tion.

Certes, les élus ont pu poser toutes les ques­tions rela­tives à l’ordre du jour de façon cir­cons­tan­ciées, mais les réponses du maire étaient à chaque fois inter­mi­nables. La las­si­tude a gagné tous les membres du Conseil, s’oc­cu­pant à divers tâches per­son­nelles sur leurs por­tables.

- Nous deman­dons, qu’a­près l’ap­pel et les pré­sen­ta­tions régle­men­taires, que l’ordre du jour soit trai­té dès le début et que les temps de paroles soient rai­son­na­ble­ment limi­tés dans la pré­sen­ta­tion, les ques­tions et les réponses.

- Nous deman­dons qu’une pause de dix minutes inter­vienne après deux heures de débats et qu’une col­la­tion soit pro­po­sée.

- La durée totale du conseil ne pour­ra durer au delà de quatre heures.

- Si l’ordre du jour n’est pas trai­té à ce terme, les élus de l’op­po­si­tion quit­te­ront la salle. Nous deman­de­rons alors qu’un nou­veau conseil muni­ci­pal soit pro­gram­mé.

Enfin, nous rap­pe­lons que, compte-tenu du couvre-feu, les débats ne pour­ront aller au delà de 17h30. Ce qui impo­se­ra donc de com­men­cer la séance à 13h30. Les élus ne sau­raient s’y sous­traire et doivent mon­trer l’exemple.

Les élus des listes L’autre voie et Rassemblement cagnois