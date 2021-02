La résistance spirituelle par Norbert Calderaro

Citons encore Norbert Calderaro : « Poétiquement, sym­bo­li­que­ment, on pour­rait encore dire qu’Amour et Vérité, Justice et Paix, consti­tuent les quatre branches du svas­ti­ka ou de la croix grecque qui s’en­roule en spi­rale et cor­res­pond au mou­ve­ment même de la vie spi­ri­tuelle humaine ». Cette seule phrase vous éblouit et donne envie de lire ce livre pour bien sai­sir ce « mou­ve­ment de la vie spi­ri­tuelle ».

L’auteur montre com­ment [Amour et Vérité] inter­agissent, de même que [Paix et Justice], com­ment tout cela inter­agit, que l’un ne va pas sans l’autre. Il n’y a pas de Vérité sans Amour, pas de Justice sans Paix, pas de Paix sans Amour. De même que la bous­sole nous montre le Nord, le Pôle comme aime à le dire Paul-Georges Sansonetti, la Rose des Vents spi­ri­tuelle nous montre l’Amour.

Mais cette Rose des Vents spirituelle est en mouvement

L’Amour conduit à la Paix qui nous conduit à la Justice via la Vérité, elle-même éma­na­tion de l’Amour. L’auteur va plus loin encore et évoque la cha­ri­té, la liber­té : « La liber­té est la res­sem­blance avec celui qui est sans maître et sou­ve­rain, res­sem­blance qui nous a été don­née par Dieu à l’o­ri­gine. » L’ancien juge serait-il sub­ver­sif ? La sub­ver­sion par l’Amour ! Pourquoi pas !

Notre monde est deve­nu entiè­re­ment mar­chand, puis­qu’on peut tout acheter :



des poli­ti­ciens bien sûr, mais aus­si des élec­teurs, des milices, des jour­naux, des bébés, des organes humains, l’argent qu’on achète avec de l’argent, etc.

Pas vrai­ment tout ! Car l’Amour ne s’a­chète pas, et par suite ni la Paix, ni la Vérité, ni la Justice. L’Amour comme le der­nier rem­part face à la bar­ba­rie qui nous menace.

Il s’a­git donc d’un livre qui éclai­re­ra toutes celles et tous ceux qui se posent cette ques­tion : « Que faire face à ce tour­billon déca­dent ? » La réponse tient en un mot : « Aimer ». Aimer d’amour.

L’amour, ultime bastion de résistance ? Telle est la clé de ce livre.

L’auteur cite saint Paul : « Revêtez l’é­qui­pe­ment de com­bat don­né par Dieu, afin de pou­voir tenir les manœuvres du diable. Car nous ne lut­tons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les domi­na­teurs de ce monde de ténèbres, les prin­ci­pau­tés, les sou­ve­rai­ne­tés, les esprits du Mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela pre­nez l’é­qui­pe­ment de com­bat don­né par Dieu ; ain­si vous pour­rez résis­ter quand vien­dra le jour du mal­heur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Prenez le casque du Salut et le glaive de l’Esprit. » (lettre de saint Paul aux Éphésiens, 6,11−17) C’est épous­tou­flant d’actualité.

Cette résis­tance spi­ri­tuelle n’est pas réser­vée aux Chrétiens, nous dit encore Norbert Calderaro : « Ces quatre valeurs spi­ri­tuelles essen­tielles se retrouvent dans toute tra­di­tion reli­gieuse authen­tique, dans toute phi­lo­so­phie digne de ce nom ».

Sur cer­tains traits d’ac­tua­li­té tou­te­fois, l’au­teur reste éton­nam­ment conve­nu. Ce qui peut sur­prendre le lec­teur de ce livre si sub­ver­sif et bou­le­ver­sant par ailleurs. Norbert Calderaro intègre — sans aucune remise en cause — la « pan­dé­mie » ou le « chan­ge­ment cli­ma­tique » qui sont pour­tant des ava­tars du Mal. Ne fai­sons pas la fine bouche car cela peut être vu comme une volon­té de consensus.

L’auteur nous livre pour finir son expé­rience du confi­ne­ment de mars-avril 2020. Il ne tient qu’à nous de mettre à pro­fit ces périodes de trouble pour nous déga­ger des contin­gences maté­rielles. « Prendre du recul, c’est prendre de l’é­lan. »(1) Prendre du recul, c’est cher­cher la Vérité et donc l’Amour.

Georges Gourdin

(1) MC Solaar

La résis­tance spi­ri­tuelle de Norbert Calderaro

Éditions Harmattan

Date de publi­ca­tion : 25 juin 2020

Broché – for­mat : 13,5 x 21,5 cm • 224 pages

ISBN : 978−2−343−20275−4

Imprimé en France

Commande en ligne ici