Vous êtes plutôt distanciel ou présentiel ?

Ainsi la ville de Cagnes-sur-Mer tou­jours prompte à la moindre moder­ni­té, fait preuve de zèle en ce domaine. On peut s’y marier en dis­tan­ciel. C’est nou­veau, ça vient de sor­tir. L’idée de génie est venue de la dépu­tée et conseillère muni­ci­pale Laurence Trastour : « J’avais vu des mariés fil­mer leur céré­mo­nie sur un télé­phone por­table et la dif­fu­ser en direct aux per­sonnes qui n’avaient pas pu venir à cause du nombre de per­sonnes limi­té.«

Pour la pho­to de groupe sur le per­ron de la mai­rie, envoyez votre por­trait en pièce jointe, un trom­bi­no­scope sera recons­ti­tué. Terminé les concerts de klaxons, dans les rues deve­nues désertes. Pour la noce, vous pour­rez récu­pé­rer la jar­re­tière de la mariée en cli­quant des­sus le pre­mier, dès qu’elle appa­rai­tra à l’é­cran.

Au moins, votre mariage pour­ra être sui­vi par Mémé et par Tonton, et par vos mil­liers de fol­lo­wers.