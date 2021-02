Ma semaine d’observation de l’info (21 février 2021)

Mardi 16 février 2021

Pour une fois qu’un dépu­té LREM a une excel­lente idée, il faut au moins le recon­naître et saluer son ini­tia­tive.

Ainsi c’est François Jolivet qui trans­met une pro­po­si­tion de loi pour inter­dire l’é­cri­ture inclu­sive dans les docu­ments admi­nis­tra­tifs. Pour lui, en effet, celle-ci est un choix « per­son­nel et mili­tant » qui « com­plexi­fie l’apprentissage de la langue fran­çaise ». On ne peut qu’ap­plau­dir !

L’écriture inclu­sive, c’est cette volon­té de détri­co­ter la langue fran­çaise sous pré­texte qu’elle serait trop « mas­cu­li­ni­sée ». Ainsi, elle pré­co­nise d’user à la fois du fémi­nin et du mas­cu­lin quand on s’adresse aux hommes et aux femmes, et remet en cause la règle d’accord de la langue fran­çaise selon laquelle, au plu­riel, « le mas­cu­lin l’emporte sur le fémi­nin ». Règle qui existe parce qu’en Français, contrai­re­ment à d’autres langues euro­péennes, il n’existe pas en gram­maire, de genre « neutre » à côté du mas­cu­lin et du fémi­nin.

La gram­maire inclu­sive demande éga­le­ment d’é­crire « les député.e.s » ou « les électeur.rice.s », ou bien accor­der le verbe avec le sujet le plus proche, « le gar­çon et les filles sont belles ». Mais elle pro­pose éga­le­ment quelques néo­lo­gismes assez curieux comme « iels » pour « ils/​elles », « toustes » pour « tous/​toutes » ou « cel­leux » pour « celles/​ceux ».

En vien­dra t‑on au même délire qu’au Royaume Uni ? Là-bas en effet, le lob­by trans, a obte­nu de cer­tains hôpi­taux la modi­fi­ca­tion de cer­taines expres­sions « trop gen­rées ». Ainsi, don­ner le sein, devient « don­ner la poi­trine », lait mater­nel devient « lait humain », et mère devient « parent qui accouche ».

D’autres chan­ge­ments incluent le rem­pla­ce­ment de l’utilisation de « femme » par « femme ou per­sonne » et de « père » par « parent », « co-parent » ou « second parent bio­lo­gique », selon les cir­cons­tances.

Juqu’où ?

Mercredi 17 février 2021

Les chiffres sani­taires offi­ciels de l’an­née 2020 viennent de tom­ber.

L’année 2020 s’avère donc la plus meur­trière depuis 1946 en chiffres bruts avec un nombre de décès égal à 653 200. Le taux de mor­ta­li­té, qui est en réa­li­té le chiffre qui compte puis­qu’il dépend du nombre d’ha­bi­tants, est de 10,0 décès pour 1 000 habi­tants (contre 9,2 ces der­nières années), un taux déjà obser­vé par le pas­sé :

• De 1946 à 1985, le taux de mor­ta­li­té a en effet tou­jours été supé­rieur à 10 décès pour 1000 habi­tants (à l’exception de 1984 où il était des­cen­du à 9,90).

• Il atteint 11 décès pour 1 000 habi­tants dans les années 60, voire 12 ou 13 décès pour 1000 habi­tants dans l’après guerre et les années 50.

• Mais, depuis 1985, le taux de mor­ta­li­té a régu­liè­re­ment dimi­nué, pas­sant en vingt ans de 10,03 à 8,42 en 2006.

• Il est depuis en aug­men­ta­tion constante : 8,62 en 2010, 9,06 en 2015 et 9,22 en 2019.

• En 2020, ce ratio a bon­di de 0,8 point (le même écart qu’en 2006 et 2019) et dépas­sé les 10 décès pour 1 000 habi­tants avec la crise sani­taire.

À noter éga­le­ment que pour les moins de 65 ans, il est mort moins de per­sonnes en 2020 qu’en 2019 !

Jeudi 18 février 2021

C’est la der­nière idée géniale de nos diri­geants. Un QR code (vous savez, ces car­rés for­més d’une mosaïque de petits car­rés noirs ou blancs) dans les res­tau­rants, que cha­cun pour­ra scan­ner pour indi­quer son pas­sage dans le lieu. Cela se fait déjà par­fois pour les menus…

Cela rem­pla­ce­ra la liste écrite, le bor­de­reau, que rem­plis­saient (juste avant la fer­me­ture) les res­tau­ra­teurs. Cela per­met­tra sur­tout de « tra­cer » les clients et d’i­den­ti­fier les incons­cients tes­tés posi­tifs ou les non vac­ci­nés qui se seraient per­mis un petit repas avec des amis.

Le gou­ver­ne­ment n’a pas dit s’il offrait le por­table, le for­fait et la carte SIM aux usa­gers qui n’en ont pas et qui, de ce fait, se trouvent pri­vés de restaurant.

Vendredi 19 février 2021

Après les der­niers son­dages don­nant Macron à un che­veu devant Le Pen au second tour, la majo­ri­té sent que si rien n’est fait, la réélec­tion de Jupiter n’est pas encore gagnée, sur­tout qu’il n’ar­rive pas à démon­trer que sa ges­tion de la crise sani­taire est menée avec effi­ca­ci­té. Ajoutons à cela que les Gilets Jaunes semblent reprendre du poil de la bête, dou­ce­ment mais sûre­ment. Mieux vaut, donc, assu­rer ses arrières. Fort de l’exemple de Joe Biden, vain­queur de Donald Trump à l’ar­ra­ché et de manière lar­ge­ment frau­du­leuse, on envi­sage d’ores et déjà quelques tri­pa­touillages que l’on dirait sor­tis tout droit d’outre-Atlantique.

D’abord, on vou­drait réta­blir le vote par cor­res­pon­dance. Joe Biden a ain­si récu­pé­ré des mil­liers de voix sor­ties d’on ne sait où. Rappelons quand même que le vote par cor­res­pon­dance a été sup­pri­mé en France en 1975, à cause de… fraudes trop nom­breuses !

Ensuite, le gou­ver­ne­ment a dépo­sé un amen­de­ment pour per­mettre aux élec­teurs de voter de manière élec­tro­nique la semaine pré­cé­dant le scru­tin dans un cer­tain nombre de com­munes.…

On n’est jamais trop prudent…

Samedi 20 février 2021

Ça se passe à Pau, au pays de Bayrou. En 2015, un Soudanais débarque en France, demande l’a­sile poli­tique. Bien enten­du on le lui accorde assez faci­le­ment, il reste donc en France. Et depuis, qu’a t‑il fait ? Rien. Il loge dans un foyer pour immi­grés clan­des­tins, béné­fi­cie de toutes les lar­gesses de notre État pro­vi­den­tiel, mais ne tra­vaille pas, ne cherche pas le moins du monde à s’in­té­grer. Un jour où il devait s’en­nuyer, il décide de s’oc­cu­per un peu et com­met une agres­sion à main armée. Petite condam­na­tion, avec à la suite, une obli­ga­tion de quit­ter le ter­ri­toire. Mais en France, la « jus­tice » n’est plus sou­ve­raine depuis long­temps, et donc, maints recours sont dépo­sés, avec, chaque fois, des avo­cats payés de notre poche. Le délai court donc, et la semaine der­nière, la déci­sion finale tombe : son appel est reje­té.

La réac­tion est aus­si subite que bru­tale et expé­di­tive, le direc­teur du centre est aus­si­tôt égor­gé, ça lui appren­dra à annon­cer de mau­vaises nouvelles.