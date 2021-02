Monsieur Estrosi, un peu de dignité, s’il vous plaît !

écidément le maire de Nice ne rate aucune occasion de se taire.

Nous avons vu récem­ment avec quel culot Christian Estrosi trans­for­mait Nice, 194e ville du monde pour la sécu­ri­té en « ville la plus sûre de France » (lire Nice : pre­mier des der­niers du 7 février 2021).

Toujours aus­si inso­lent, le maire de Nice en remet une couche à l’oc­ca­sion des deux magni­fiques vic­toires de Mathieu Faivre lors de la Coupe du Monde de ski alpin en paral­lèle et en sla­lom géant. Même s’il ne s’en­traîne plus à Isola 2000, son club d’o­ri­gine auquel il est tou­jours res­té fidèle, cela suf­fit au pré­sident de la métro­pole Nice Côte d’Azur, pré­sident délé­gué de la Région Provence Alpes Côtes d’Azur, de se rap­pe­ler qu’il est aus­si pré­sident du syn­di­cat mixte des sta­tions du Mercantour.

Et donc il en profite pour se payer une nouvelle page entière de publicité dans la presse locale : C’est tout juste si ce n’est pas grâce à Estrosi que Mathieu Faivre a obtenu ses deux médailles d’or !

Mais là aus­si, le « pré­sident du syn­di­cat mixte des sta­tions du Mercantour » aurait mieux fait de se taire.

D’abord parce-qu’il a été sévè­re­ment reto­qué par la Cour Régionale des Comptes qui reproche à la ges­tion de ce syn­di­cat « de ne pas res­pec­ter les obli­ga­tions légales d’information des élus et des citoyens » et qui relève des « irré­gu­la­ri­tés dans la tenue des comptes [ … ] qui com­pro­mettent leur fia­bi­li­té et leur sin­cé­ri­té ».

Ensuite et sur­tout parce-que les sta­tions de ski des Alpes Maritimes sont sévè­re­ment sinis­trées cette année par la fer­me­ture des remon­tées méca­niques (lire Crise sani­taire : scé­na­rio catas­trophe dans les sta­tions de ski). La sai­son est com­plè­te­ment anéan­tie alors que la neige est tom­bée cette année en quan­ti­té dans les sta­tions du Mercantour, ce qui n’est pas tou­jours le cas. Qu’a fait le « pré­sident du syn­di­cat mixte des sta­tions du Mercantour » pour annu­ler une déci­sion gou­ver­ne­men­tale aus­si absurde que délé­tère ? Au contraire le pré­sident de la métro­pole Nice Côte d’Azur rede­mande du couvre-feu et du confi­ne­ment quand il ne se plaint pas de ne pas rece­voir assez vite des vac­cins pour tous.

Comme nous l’é­cri­vions dans notre article pré­cé­dent :