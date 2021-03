Un festival, des festi-veaux…

Le pire pour contrac­ter une mala­die : livrer son âme aux vam­pires psy­chiques qui entre­tiennent leur vita­li­té en pom­pant l’éner­gie des autres, et en fai­sant dépé­rir puis mou­rir leurs vic­times d’é­pui­se­ment ou de lan­gueur. Le vam­pire appar­tient au monde inver­sé, le contraire de celui de la vie. Et pour ceux qui pensent que l’on va se débar­ras­ser du virus et reve­nir à la vie d’a­vant, voi­ci une nou­velle toute fraîche : la Russie vient d’an­non­cer qu’elle a consta­té les pre­miers cas de trans­mis­sion de la grippe aviaire (H5N8) à un être humain [source](1). Bien sûr, le gou­ver­ne­ment fran­çais vient d’é­mettre un com­mu­ni­qué ras­su­rant : « Pas de risque – connu – à ce jour en France. » Mais au fait, ce n’est pas le même mes­sage que celui qui a été dif­fu­sé il y a un an alors que le virus de la Covid 19 com­men­çait à se répandre en Chine ? À noter qu’il y a déjà de nom­breux cas de grippe aviaire dans des éle­vages répar­tis dans toute la France… Covid, grippe aviaire, anthrax ? Peste ? Combien d’é­pi­dé­mies, com­bien de confi­ne­ments à venir ? Et tou­jours aucune remise en ques­tion de nos modes de vie et de consommation.

Le V accin ?

Hors de Saint Vaccin point de salut ? Mais com­bien fau­dra-t-il de vac­cins pour espé­rer éra­di­quer toutes ces épi­dé­mies prévisibles ?

Alexandra Schreyer

(1) Dans le même temps, la Russie annonce la levée de toutes les res­tric­tions liées à l’é­pi­dé­mie de Covid [source].